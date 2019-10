Alcalde de Aguililla afirma que sí firmó convenio de mando unificado

El presidente municipal de Aguililla, Osvaldo Maldonado Zepeda, desmintió al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien responsabilizó al alcalde de la masacre de policías, por no firmar el convenio de seguridad.

"Hay que destacar que lamentablemente el municipio no ha querido firmar el convenio de colaboración y ahí están luego las consecuencias", acusó ayer lunes, Aureoles Conejo.

Mediante comunicado, el presidente municipal lamentó la emboscada ocurrida en la tenencia de El Aguaje, en la que fueron asesinados 13 policías y nueve más lesionados.

"Hecho que nos entristece y aflige. Manifestamos nuestra solidaridad con las familias de los policías fallecidos", dijo el alcalde del Partido Revolucionario Institucional.

En respuesta a las declaraciones de Silvano Aureoles, Maldonado Zepeda aclaró que en el mes de septiembre del año pasado, sí firmó el convenio de Mando Unificado.

Explicó que posteriormente se le informó que habrían de realizarse reuniones con cada uno de los presidentes municipales, para definir las particularidades de cada uno.

Lo anterior, precisó, para la firma del Convenio de Colaboración, pero que, hasta la fecha no ha recibido comunicación alguna respecto a ese tema.

"Quiero reiterar al gobernador Silvano Aureoles Conejo, nuestro compromiso para trabajar juntos por el bien de los michoacanos y los aguilillenses", enfatizó.

Maldonado confió en que pronto, el gobernador visite Aguililla y pueda constatar de primera mano las necesidades de su pueblo.

Principalmente, expuso, "en materia de salud, producción agropecuaria y sobre todo, la recuperación del tejido social con obras de alto impacto".

El presidente municipal dijo tener claro que la gobernabilidad pasa necesariamente por la solución a los problemas sociales.

Por ello reiteró la confianza en que el Ejecutivo estatal les ayudará a resolver las necesidades más apremiantes de sus comunidades.

Entre esas necesidades destacó el tema de la educación, que resulta de mayor trascendencia para la formación de niños y jóvenes.

"Por ningún motivo rehuiremos a nuestra responsabilidad de brindar la seguridad pública a la población, sólo necesitamos que no nos dejen solos en este tema tan sensible para nuestros habitantes", reiteró el alcalde en su comunicado.