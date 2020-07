Alcalde de La Paz da positivo a coronavirus

La tarde de este martes el alcalde de La Paz, Baja California Sur, Rubén Muñoz Álvarez, confirmó que fue diagnosticado positivo a Covid-19 y se encuentra en resguardo domiciliario.

"Amigos paceños, les informo que he resultado positivo con Covid-19, estaré en resguardo domiciliario para proteger mi salud y la de mi familia, como lo indican las autoridades sanitarias", expresó en video publicado en sus redes sociales.

Dijo que aunque en aislamiento domiciliario no dejará de atender sus obligaciones como alcalde, y estará al pendiente de los temas y atento a las necesidades de la población.

"Tengo mucha fe en el futuro, creo que manteniendo todos los cuidados habremos de salir adelante. Como paciente activo de este terrible mal tomaré todas las medidas para cuidar a mi familia y proteger a los ciudadanos. Nos vemos pronto, confío en Dios y estaré muy atento a las necesidades para no descuidar el compromiso que tenemos con los ciudadanos del municipio de La Paz", puntualizó.

BCS registra desde hace al menos 15 días un repunte de casos. Según las cifras oficiales se suman en promedio 200 casos semanales de contagios de Covid-19, siendo La Paz el municipio con mayor contagios.

Hasta esta tarde de martes suman mil 869 casos acumulados, de los cuales 912 permanecen activos, 863 han sido recuperados, y se han registrado 94 defunciones.