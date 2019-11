Alcalde de Mazatlán compra camioneta de más de un millón de pesos con recursos federales

Información de Noroeste y Río Doce.- La nueva camioneta del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo "El Químico" Benítez Torres, que tuvo un costo de un millón 69 mil pesos, fue comprada con recursos del Fortamun, una bolsa federal destinada a los municipios para fortalecer los temas de interés social.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en su acta 172/2019, en poder de Periódico Noroeste, aprobó el 19 de octubre la solicitud de la Secretaría de Presidencia de adquirir el vehículo Chevrolet Tahoe con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Esto, a pesar de que la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 37, especifica que el Fortamun debe dar prioridad al cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamiento por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de la infraestructura y la seguridad pública de sus habitantes.

El acta fue firmada por el Oficial Mayor, Javier Lira González; por el Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura; por el director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay Velázquez; también por el director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague; y por el Tesorero Javier Alarcón Lizárraga.

Quienes no la firmaron fueron el Regidor Rodolfo Cardona Pérez y la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño.

Esta no es la primera vez que la administración de "El Químico" Benítez Torres absorbe recursos del Fortamun para temas distintos a lo que el fondo fue creado; dos meses atrás, se utilizaron recursos para la adquisición de artículos patrios por las celebraciones de Independencia, desvío confirmado por la Síndica Bojórquez Mascareño.

EL GOBERNADOR, EL ALCALDE Y EL DINERO

A pesar de que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el Gobernador Quirino Ordaz, y el Secretario de Obras Públicas, Osbaldo López declaran que hay coordinación y buena relación, los hechos demuestran lo contrario.

"El Químico" declaró que Quirino Ordaz estaba acostumbrado a decidir lo que se hacía en Mazatlán, pero que a partir de que él asumió el cargo, las cosas son diferentes.

"El día que me preguntaron que si había apoyado al gobierno municipal el gobernador como lo hizo con la administración anterior, pues no, o sea, yo no puedo decir mentiras, y menos a ustedes y a los ciudadanos", aseguró.

"El Químico" se refirió también a la información que dio Osbaldo López en el sentido de que se han ejecutado 50 obras, con una inversión superior a los mil 770 millones de pesos.

El funcionario estatal dijo que al cierre del 2019 sumará los 17 mil millones de pesos, los cuales son una mezcla de recursos federales y estatales.

Destacó el apoyo para Mazatlán en este año con obra pública que aseguró, nunca se ha detenido, en clara respuesta a las declaraciones del Químico Benítez.

Hay obras que están por iniciar, dijo, como la construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento del poblado de Barrón; la reconstrucción, modernización y equipamiento de la avenida Rafael Buelna; construcción de obras de mitigación de inundaciones en la zona centro de la ciudad de Mazatlán, que incluye la construcción de los colectores pluviales Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, José Azueta y la rehabilitación del colector Roosevelt, así como el revestimiento de arroyo Jabalines y la continuación de la construcción del estadio de futbol profesional.

En 2019, Quirino Ordaz gestionó ante la SCT la rehabilitación del camino entronque México 15- El Recodo, ampliación y construcción de terracerías, obras de drenaje, base hidráulica y carpeta asfáltica del camino entronque de la México 15 con El Quelite, la ampliación y construcción de terracerías, obras de drenaje, carpeta de concreto asfaltico y señalamiento vertical y horizontal del camino entronque Aeropuerto-Isla de la Piedra.

Agregó que se finiquitó el estadio de beisbol Teodoro Mariscal y el Hospital General de Mazatlán, y se avanzó en el estadio de futbol y en la pavimentación de vialidades, en donde se han ejercido más de 40 millones de pesos.

El funcionario dijo que se trabaja en el Centro Cultural de Innovación, en el nuevo Acuario, en la techumbre de la alberca Olímpica (con inversión de 28 millones de pesos), así como en las plantas de tratamiento de Urías, con 418 millones de pesos.

López Ángulo señaló que el 60 por ciento son recursos propios y el 40 por ciento son federales, tal como ocurrió es 2017 y 2018.

En 2019 se carga más a recurso propio, que va a ser más o menos el 70 por ciento propio y el 30 por ciento federal, estimó.

Pero el Químico sostuvo que obras como el revestimiento del arroyo de Urías cuenta con recursos federales y del municipio, y que no se trata de una obra exclusiva del gobierno estatal.

El trabajo que se hará del colector Rooselvet no es del gobierno del estado, señaló: "Es fondo federal, estatal y municipal, entonces... a veces lo siento como una descortesía política del gobernador a un servidor, que se vaya por la libre a anunciar obras como si las hiciera el gobierno del estado y el presidente municipal estuviera pintado en la pared".

Aclaró que no es estar enojado con él, solo se trata de pedir el respeto que se merece el presidente y la ciudadanía.

De las obras que mencionó López Angulo, aclaró que a la administración anterior la apoyó con 4 mil 227 millones de pesos, y a ésta, con 404 millones de pesos.

"O sea, a nosotros se nos está apoyando con el 10 por ciento de lo que apoyó a la anterior administración, eso no es pelear con el gobernador, solo quiero aclarar", indicó.