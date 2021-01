Alcalde de Michoacán atenderá pacientes de Covid-19

El presidente municipal de Ecuandureo, Michoacán, Jesús Infante Ayala, informó que dejará el cargo simbólicamente para dedicarse a atender pacientes con Covid-19.

El también médico de profesión narró en un video que en estos momentos se recupera después de haber sido contagiado de coronavirus.

El alcalde emanado de la alianza PAN-PRD-MC, informó que tras ser confirmado como caso positivo de Covid-19, pasó momentos de angustia y sufrimiento.

"Este virus no perdona a nadie; es implacable; no discrimina a nadie", expresa en la grabación de 57 minutos 22 segundos.

Relata que el día 8 de enero empezó a sentir algunas molestias diferentes y el día 9 empiezo con una tos molesta, por lo que el 10 se hizo la prueba y salió positivo.

En su video publicado el pasado martes, dijo que todos los enfermos que ocupen oxígeno previa evaluación del personal médico, el Ayuntamiento buscará brindárselos.

El presidente municipal informó que a partir de ese momento todos los enfermos de Covid-19 de ese municipio serán evaluados por un médico.

Para ello, indicó que ya integran más médicos al equipo, porque en los hospitales no hay camas.

"Y no queremos que cuando los lea (en redes) se vuelva a morir otra persona por Covid-19. Podemos salvar muchas vidas", sostuvo.

Infante Ayala anunció que para ello se integrará como médico al equipo reforzará las labores de detección y atención de enfermos de coronavirus.

Dijo que prácticamente estará dedicado solamente a esa tarea, por lo que ya dejó todo el trabajo del ayuntamiento y la parte operativa al síndico y al secretario municipales.

Ello, "para que se hagan cargo, porque yo me enfocó en todo el tema de Covid a partir de ya", anunció.

Precisó que todavía no puede estar en contacto con personas, por lo que vía telefónica y después casa por casa, atenderá y tratará a todos los pacientes en su casa.

En ese equipo, afirmó, hay médicos capacitados y entrenados con todos los conocimientos.

"No somos ningunos improvisados. Somos gente que conocemos la enfermedad; que sabemos cómo manejar la enfermedad y no vamos a permitir que por falta de medicinas o por falta de oxígeno se siga muriendo la gente", enfatizó.

Jesús Infante dijo que su cargo en el ayuntamiento de Ecuandureo, lo dejará de manera simbólica.

"Entonces a partir de hoy (19 de enero) su servidor se enfoca completamente en todos los enfermos de Covid-19; estaré coordinando todo el equipo médico junto con la doctora Andrea".

"Los médicos y nuevos médicos que se van a integrar a partir de mañana tienen toda la capacidad y todos los conocimientos para tratar el Covid-19 en su casa, porque no hay hospitales; porque no hay camas", reiteró.

El alcalde insistió que "no hay nada más importante en nuestro pueblo que salvar la vida de las personas que se nos están enfermando".

Aprovechó para dar a conocer que a la par, se abrirá en ese municipio un centro completamente gratuito para que todos los habitantes sospechosos se tomen pruebas.

"No se trata de que nada más porque se te ocurre, te vayas a ir a tomar una prueba; tienes que ser sospechoso tener síntomas o haber estado en contacto directo con alguna persona (contagiada)", explicó.

Finalmente llamó a la población a vender o prestar al ayuntamiento, tanques de oxígeno y generadores, ya que solo tienen seis y dos de esos equipos, respectivamente.