Alcalde de San Miguel de Allende regaña a reporteras por cubrir una protesta de policías

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (EL UNIVERSAL).- El alcalde Luis Alberto Villarreal García reprendió a dos reporteras que transmitían por Facebook Live una manifestación de policías municipales que reclaman condiciones seguras para realizar su trabajo, luego del asesinato de dos de sus compañeros registrado el martes pasado.

Durante la transmisión en vivo el edil le quitó el teléfono celular a la periodista María Antonieta Herrera de El Sol del Bajío; y a Ana Luz Solís, directora del portal digital "News San Miguel", le propinó dos palmadas fuertes en la espalda. A las comunicadoras les dijo que le están haciendo el favor a la delincuencia con sus publicaciones.

"Es momento de ver de qué lado está cada quién, del lado de la delincuencia o del lado de la seguridad", le dijo a cada una de ellas.

María Antonieta presentó una denuncia penal en contra del presidente municipal por la agresión, que quedó asentada en la carpeta de investigación 78429/2019 de la Fiscalía General del Estado en su Región "D".

Periodistas de diversos medios habían sido convocados por oficiales que reclaman un cambio de estrategia, trabajar en equipo, capacitación, armamento y chalecos blindados adecuados, porque afirman que portan equipos caducos.

Molesto, el alcalde reprochó la publicación de notas en las que se daba a conocer que la Guardia Nacional había abandonado la ciudad porque el gobierno municipal le quitó un inmueble que había asignado a los elementos para su estancia.

Los oficiales de proximidad se congregaron en el edificio administrativo de Presidencia Municipal para exponer sus exigencias al director de Policía, Jorge Ignacio Luna.

El edil increpó a las reporteras cuando en tiempo real difundían el acontecimiento y argumentó que los policías realizaban "el cambio de guardia".

Luis Alberto Villareal le quitó el celular a Antonieta Herrera e interrumpió la transmisión, después siguió con Ana Luz Solís, a quien le propinó dos golpes con la palma de su mano; el sonido quedó grabado.

"Estamos en vivo ¿no? Oiga, desconozco el origen de las notas que tú públicas, lo que sí he visto es, por ejemplo, mentiras de risa loca, por ejemplo, que corrimos a la Guardia Nacional; ¿tú sabes qué alcalde puede correr a la Guardia Nacional?, ninguno. Que si los policías ya no quieren trabajar, no tenemos una sola falta; que si no tienen chalecos, tenemos armas, todos los equipos nuevos, el mejor centro de control del estado de Guanajuato, el mayor número de cámaras por ciudadano, una Policía valiente", dijo el edil.

"Entonces, este es el momento de ver de qué lado estamos cada quien, los que están del lado de la delincuencia y los que estamos del lado de la seguridad, con una Policía buena, trabajadora. A esta gente que se juega la vida (señalando a los policías) no le sirven estos comentarios, porque los desprestigiamos".

Dijo que con los comentarios "lo que tú estás haciendo (es) abriéndole la puerta o haciéndole el favor a la delincuencia. Lo digo respetuosísimamente, pero lo tengo que decir porque no lo puedo dejar pasar, menos como jefe de la Policía y por eso estamos aquí trabajando y aquí vamos a pasarles revista".

En el mismo tono y frases intentó amedrentar a Antonieta Herrera.

Oficiales a cargo de la vigilancia del edificio público obstruyeron el paso a las periodistas y les exigieron que se alejaran del lugar.