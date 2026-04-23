Alcalde dejará la dirigencia de Morena

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la consejera Jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, presentó su renuncia con efecto al 30 de abril, luego de expresar su intención de participar políticamente en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027.

Explicó que, ante esta salida, invitó a la actual dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a ocupar la Consejería Jurídica, cargo que la dirigente de Morena aceptó hasta la tarde de este miércoles, cuando aún en la mañana dijo que "comunicaría su decisión a la Mandataria.

Sheinbaum Pardo insistió en que estos movimientos deben darse con reglas claras y sin confusión entre gobierno y partido. "Aquella persona que quiera participar en alguna encuesta tiene que dejar el gobierno", reiteró.

Por la tarde, Alcalde Luján aceptó la "honrosa encomienda" de la Mandataria para sumarla a su gabinete en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

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"Estimadas y estimados compañeros de Morena, hoy quiero compartirles que me siento sumamente honrada por la invitación que he recibido de parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica. Le he compartido a la Presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera", señaló Alcalde Luján a través de sus redes sociales.

"Me voy contenta y orgullosa de pertenecer a un movimiento extraordinario, con mujeres y hombres valientes, honestos y dispuestos a seguir luchando por nuestro país", añadió.

Sobre la posible llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia de Morena, Sheinbaum Pardo aseguró que los programas de Bienestar estarán "completamente sellados" y no podrán salir del control del gobierno federal, en caso de que decida irse al partido.

"Si ella [Ariadna Montiel] decide dejar el gobierno y avanzar a alguna posición en Morena, es muy importante —también porque ella es secretaria de Bienestar— que el resguardo de los programas de Bienestar está completamente sellado. Eso bajo ninguna circunstancia puede salir del gobierno", afirmó la Presidenta.