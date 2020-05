Alcalde destituye a funcionaria por no transmitir charla "provida"

La hasta ahora titular del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Jaquelina Escamilla Villanueva, denunció a través de una transmisión en vivo desde la cuenta oficial del instituto, que el presidente municipal Oswaldo García Jarquín, la destituyó de su cargo porque no se transmitió, como él ordenó, una charla "próvida" con ponentes que se oponen al aborto legal, incluso en casos de violación.

A través del video la todavía funcionaria municipal señala que hubo fallas técnicas que impedían la transmisión, lo cual le fue notificado al edil; sin embargo, este la condicionó, señalando que si no se transmitía en ese momento la ponencia, tenía que presentar su renuncia. "Quiero en este momento hacer responsable al presidente municipal de todo lo que me vaya a suceder. Él me acaba de hablar por teléfono y me dice que si no se presentaba en este momento la conferencia, me pedía de inmediato mi renuncia, a lo cual le dije que yo no voy a renunciar al cargo porque no estoy cometiendo ninguna falta", detalla en el video. La ponencia que el edil exigía que se transmitiera se denominaba "Preservar la vida, la máxima necesidad en este tiempo", y contaría con la participación de voceras del moviendo provida en Oaxaca que han declarado públicamente su rechazo a la despenalización del aborto, incluso en casos de violación. Lo anterior pese a que desde 2019 la interrupción del embarazo en Oaxaca es legal hasta antes de las 12 semanas de gestación.

Escamilla Villanueva acusa que desde el viernes pasado, cuando se transmitió una conferencia sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, en la que estuvo como ponente la senadora Citlalli Hernández Mora, también de Morena, ha sido víctima de amenazas de parte del presidente municipal y de su esposa Patricia Benfield, presidenta del DIF Municipal. "Desde que pase la conferencia con la senadora Citlalli he sido víctima de una serie de amenazas de parte de la señora Patricia Benfield y de sus esposo, el presidente municipal Oswaldo García Jarquín", declara en la transmisión. La funcionaria cuestiona que en pleno 2020 alguien que fue elegido por el pueblo la violente de forma institucional y vulnere sus derechos políticos.

"Él me dijo que fuera una mujer de mente abierta, que fuera plural, pero lo que está haciendo es completamente violatorio a mis derechos y pone en riesgo la integridad de mi familia" señala. La hasta ahora titular del IMM asegura que tiene en su poder grabaciones y mensajes que el edil le ha mandado y pide la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), de la Secretaría de las Mujeres Oaxaqueñas (SMO) y de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"Claro que tengo temor, como todas las mujeres que tememos por los agresores. Ya basta. Todos los días veo a mujeres que llegan con miedo al instituto, pero hoy no puedo permitir tener miedo de este hombre, por el que yo voté y el que yo creí (...) Lo responsabilizó a él y a su esposa, que este poder que está ejerciendo sobre mí sea documentado. Lo responsabilizó de todo lo que suceda y lo acuso de violencia política institucional", finaliza. Por la mañana más de 80 colectivas y organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos, y casi 400 mujeres a título personal exigieron la cancelación del evento online "Preservar la vida, la máxima necesidad en este tiempo", pues señalaron que la charla vía straming atentaba contra los derechos de las mujeres. En un documento las organizaciones condenaron que Patricia Benfield, en calidad de presidenta del DIF municipal de Oaxaca de Juárez, emitieran comentarios como que "Oaxaca es próvida" y "el presidente es próvida", en referencia al edil capitalino, Oswaldo García Jarquín. Pues aseguraron que son comentarios basados en creencias personales y moralistas que no representan la opinión de la población del estado ni del municipio, y dijeron que ocupa su posición para difundir un discurso contrario a los derechos de las mujeres.

"Patricia Bienfield ha hecho uso del poder que le confiere su posición como presidente del DIF, imponiendo su credo personal y religioso", señalan las organizaciones en el pronunciamiento, donde también se recuerda que no es la primera vez que se realizan eventos provida de parte del gobierno municipal, y señalaron la visita a la capital del actor Eduardo Verástegui, vocero de este movimiento, la cual fue costeada con recursos públicos. De acuerdo con el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos, (GESMujer), una de las organizaciones firmantes, la violencia sexual del cónyuge y los embarazos no deseados son una realidad que pueden enfrentar las mujeres durante la pandemia de Covid-19 que mantiene al mundo en aislamiento; mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que la cuarentena podría dejar al menos 7 millones de embarazos no deseados.