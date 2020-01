Alcalde Luján celebra ratificación del T-MEC en Senado de EU

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, celebró la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el Senado de los Estados Unidos de América y aseguró que es una buena noticia para nuestro país porque tiene estrecha relación con el tema laboral.

En Querétaro, en la reunión de secretarios del Trabajo y Homólogos de los gobiernos estatales 2020, Alcalde Luján recordó que el T-MEC es parte esencial de la Reforma Laboral, publicada el pasado 1 de mayo, la cual tiene que ver con los compromisos planteados por México en el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

También destacó que las mejoras salariales, la democracia sindical y la negociación colectiva eran una deuda histórica en nuestro país, por lo que pidió a sus homólogos estatales avanzar en la implementación de la Reforma Laboral, que comienza en 10 estados en octubre de este año.

"Hace mucho tiempo que la agenda laboral no estaba en el centro y hoy lo está. Por ello no solamente nos tocarán vivir tiempos históricos, sino que también tenemos una responsabilidad gigantesca, de entrada, el reto enorme de la implementación de la Reforma Laboral, que significa abrirle la puerta a la libertad y la democracia, al mundo del trabajo, para garantizar que las mujeres y hombres que viven de su trabajo puedan elegir libremente quien los representa", dijo.

La titular de la STPS hizo un llamado a sus homólogos estatales para sumarse a la estrategia del gobierno federal en el combate de la subcontratación ilegal.

Refirió que uno de los principales retos que enfrentan es terminar con los mecanismos de simulación perversos, que han golpeado a la mayoría de los trabajadores, en específico la subcontratación abusiva.

La funcionaria federal pidió regularizar la subcontratación y recalcó que la ley es clara. "Hay una subcontratación legal cuando atiende a los candados; pero no se puede subcontratar a todos los trabajadores, ni se puede utilizar como un esquema de defraudación", refirió.

Resaltó que los abusos no solamente repercuten en los trabajadores, ya que también impactan en los sistemas de seguridad social y son utilizados como defraudación fiscal.

Además, Luisa Alcalde presentó la estrategia Mes 13, con el que la STPS dará acompañamiento a los aprendices egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y ofrecerá un abanico de opciones para que se integren al mundo laboral.

Mencionó que el objetivo es asegurar una transición exitosa de la capacitación en el trabajo a la obtención de un empleo, al autoempleo, al emprendimiento individual o colectivo, o bien, a la reanudación de sus estudios.