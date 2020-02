Alcalde que dijo que mujeres debían reponer falta, rectifica postura

Después de la polémica que generó por dar su apoyo al paro del 9 de marzo, pero señalar la conveniencia de pedir que repusieran el día no laborado, trabajando horas extras a lo largo del próximo mes, el alcalde de San Nicolás de los Garza, Zeferino Salgado Almaguer, señaló este lunes que si las empleadas desean sumarse al acto de protesta por los feminicidios y otros actos de violencia contra las mujeres, no habrá ningún condicionamiento del gobierno municipal.

Mediante un comunicado, la administración que encabeza Salgado Almaguer expuso: "El Gobierno Municipal de San Nicolás, desea hacer del conocimiento de la opinión pública que respetará la decisión de las mujeres funcionarias que decidan sumarse al paro nacional previsto para el próximo 9 de marzo, denominado Un Día Sin Nosotras, y que puedan ausentarse de sus labores sin ninguna condición o compromiso de compensación laboral".

Añadió que mediante una circular enviada a todas las dependencias municipales, se comunicó a todas las empleadas que deseen unirse a esta protesta sobre dicha disposición, "pidiéndoles que sólo avisen a sus superiores para hacer los ajustes necesarios en las tareas, a fin de no afectar la calidad ni eficiencia de los servicios que se prestan a la comunidad" en las áreas de salud, seguridad e impartición de justicia, entre otras.

El gobierno nicolaíta señaló que "siempre ha estado interesado en el bienestar de nuestro capital humano, es por eso que en apego a nuestros valores y en pro a la defensa de los Derechos Humanos, apoyamos la protesta pacífica del 9 de marzo #UnDíaSinNosotras".

Finalmente externó su confianza de que la libre expresión planteada para el 9 de marzo, "sirva como reflexión y reconocimiento del valor de la mujer en nuestra comunidad y en nuestro Gobierno".