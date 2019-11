Alcaldes del PAN desconocen a Rosario Piedra en CNDH

La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), informó que no reconocen ni atenderán las recomendaciones que de Rosario Piedra, como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La agrupación panista que encabeza el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, sostuvo que al igual que la Asociación Nacional de Gobernadores del PAN (GOAN), no la reconocen por haber surgido de un proceso "amañado" y sin y transparencia.

Actualmente el PAN cuenta con 399 alcaldes, y 10 gobernadores, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California Sur, Querétaro, Aguascalientes, Durango, Yucatán, Quintana Roo, Nayarit y Guanajuato.

"Al igual que la @GOAN_MX no reconocemos ni haremos caso a recomendaciones de Rosario Ibarra como Pdta. de la @CNDH se eligió sin transparencia en un proceso amañado, además de no cumplir con la institucionalidad que se requiere siendo militante de MORENA", escribió en sus redes la ANAC.

Ayer lunes, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, expresó que como lo había anunciado GOAN, su entidad no acataría las recomendaciones que vengan de la CNDH, que preside Rosario Piedra, porque su elección fue "ilegal".

El pasado 12 de noviembre, la Asociación Nacional de Gobernadores del blanquiazul, anunció que desconocerían a Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, y por lo tanto, no atenderían sus recomendaciones.

La elección de la titular de la @CNDH es una clara violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

"No reconocemos ni reconoceremos la autoridad de quien es producto de un fraude. Nuestro compromiso es con el Estado de Derecho", externaron los gobernadores del PAN.