Alcaldes electos de Morelos piden protección ante amenazas

CUERNAVACA, Mor., julio 12 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, informó que algunos alcaldes electos solicitaron protección personal con apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) porque han sido víctimas de amenazas.

Ojeda Cárdenas no dio a conocer cuántos presidentes municipales electos ni quiénes están en esta situación, pero afirmó que ya cuentan con protección de policías.

También afirmó que reforzarán la seguridad en el Estado con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, principalmente en las zonas donde se ha registrado el mayor número de hechos violentos, así como nuevas acciones de investigación contra los grupos delincuenciales.

Indicó que uno de los municipios de mayor preocupación es Cuernavaca, por eso exhortó al alcalde Antonio Villalobos Adán a redoblar esfuerzos en estos seis meses que le quedan de administración para garantizar una transición ordenada.

Agregó que el edil electo, José Luis Urióstegui Salgado, contará con el apoyo del estado y sostendrán otros encuentros para abordar el tema del Mando Coordinado y los beneficios a los elementos policiales.

Pese al incremento de la violencia en el estado, descartó cambios en el gabinete de seguridad.

Por separado el secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca, Francisco Javier Calderón Medina, aseguró que este fin de semana transcurrió con tranquilidad en comparación con el anterior. Sin embargo, admitió que el delito que sigue afectando es el asalto a tiendas de conveniencia.

En otro tema señaló que en los primeros tres meses de este año aplicaron tres sanciones a elementos policiales porque no se presentaron a capacitaciones, por lo que fueron suspendidos del cargo de manera temporal sin goce de sueldo y afirmó que hasta el momento no hay situaciones de gravedad.