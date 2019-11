Alcaldes pagarán la puerta que rompieron

Ciudad de México.- El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que este martes se recibirá a un grupo de alcaldes, a quienes les tendrá lista la factura de la puerta de cristal que rompieron en su anterior visita, cuando irrumpieron en los pasillos de San Lázaro.

"Les vamos a tener lista la factura de la puerta que rompieron, a ver si nos ayudan a pagarla", señaló.

Dijo que así es como debe funcionar la cámara, con orden, con respeto; y sostuvo que pidió a la secretaria general que tenga lista la factura.

Admitió que ante las demandas de más recursos se analizarán las peticiones, "a ver qué se puede hacer dentro de los márgenes que tenemos."

Los márgenes son tan estrechos ante las complejidades de la situación económica, el compromiso que está cumpliendo el gobierno de no aumentar impuestos, no endeudar al país y no aumentar en términos reales el precio de los energéticos, restringe severamente las posibilidades de aumentar el gasto, señaló.