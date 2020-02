Alcaldesa de Escobedo renuncia al PRI; se iría a Morena

La alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, presentó la mañana de este lunes su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en una carta que hizo entregar en la sede del Comité Directivo Estatal.

La presidenta municipal, que con el actual periodo encabeza por tercera ocasión la administración de Escobedo, argumentó en la misiva que hoy su convicción de servidora pública no es compatible con la evolución del PRI, un partido en el que militó 22 años.

"Mi visión de gobierno cada vez está más centrada en escuchar y mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo como misión esencial crear y aportar valor a las comunidades que sirvo", expuso en la carta entregada durante la mañana de este lunes en las oficinas del tricolor estatal.

"Comunico a usted mi decisión de renunciar a este organismo político. Me despido agradecida y con la convicción de seguir mejorando mi vocación como servidora pública", destacó en su escrito dirigido al presidente estatal del PRI, Pedro Pablo Treviño.

"Continuaré como presidenta municipal con el mismo entusiasmo y congruencia, que me han caracterizado durante estos años. No me quedaré con los brazos cruzados, desde donde estoy y esté, siempre seguiré trabajando por mí y para mi familia, mi comunidad, mi estado y mi país".

Clara Luz Flores, quien inició el 1 de noviembre de 2018, su tercer periodo al frente del municipio de Escobedo, siempre postulada por el PRI, ha sido mencionada como posible candidata a la gubernatura de Nuevo León por el partido Morena.

La versión se reforzó sobre todo después que el pasado 22 de noviembre, Abel Guerra Garza, el esposo de Clara Luz, dos veces alcalde del mismo municipio, y ex líder estatal del tricolor, llevó en su camioneta a Yeidckol Polevnsky, a un encuentro con integrantes del consejo estatal del partido guinda en el salón de un hotel de Monterrey.

Al ser cuestionada por la prensa, sobre la posibilidad de que Flores Carrales, fuera postulada por Morena para la gubernatura de Nuevo León en 2021, Polevnsky declaró que sería bienvenida, que gente como ella tenía las puertas abiertas pues había escuchado de la priista cosas muy buenas, interesantes, "puras cosas positivas".

La priista se ha mantenido cercana a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, gracias a su papel como presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, desde febrero de 2019.

Sus cartas de presentación son la policía de proximidad, y el proyecto Puerta Violeta, para apoyar a mujeres en situación de violencia, un concepto que fue iniciado años antes por la agrupación Alternativas Pacíficas y en Escobedo recibió el apoyo de su administración para abrir un centro de atención.

Sin embargo, militantes del partido, repudian la eventualidad de que Flores Carrales sea admitida en Morena, debido a que consideran que tanto ella como su esposo han mantenido un cacicazgo político por cerca de 30 años en Escobedo, con influencia en varios partidos.

Ante esta versión, también la agrupación de usuarios del transporte Únete Pueblo, fijó postura, "Alerta: Durante la última hora del domingo empezó a difundirse que el lunes por la mañana Clara Luz renunciará al PRI para buscar de lleno la gubernatura por Morena.

"SOS, ante los intereses económicos de ella, su esposo Abel (Guerra) y su círculo de colaboradores en las rutas de transporte públicos, vemos con mucha preocupación su eventual postulación por la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador; serían los usuarios los más perjudicados".

El domingo, por la tarde, durante una visita para reunirse con consejeros y militantes de Morena en el estado, Alfonso Ramírez Cuéllar, el nuevo presidente nacional de del partido -impugnado por Polevnsky-, opinó ante la prensa sobre la posibilidad de que Clara Luz Flores, ingrese al partido para buscar la postulación a la gubernatura.

Señaló que "el dinero no va ser lo que determine las cosas, lo que imponga candidatos, ni las normas, ni a dictar absolutamente nada".

Comentó que en la selección de aspirantes habrá un gran respeto a la militancia y se tiene que tomar en cuenta y atender a aquellos que salieron horas y horas a pedir el voto por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en las buenas y en las malas.

Puntualizó el diputado federal con licencia, sí estarán abiertas las puertas de Morena para gente de otras corrientes o partidos, "pero nos reservamos el derecho de admisión".