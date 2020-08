Alcaldesa de Reynosa niega haber recibido dinero de Emilio Lozoya

La alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, negó conocer al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y por ende no recibió dinero para aprobar la Reforma Energética cuando fue Senadora de la República.

Ortiz Domínguez compartió por medio de su cuenta de Twitter un mensaje donde hace alusión que en una página de internet se le acusa de haber recibido recursos económicos a cambio de votar por la reforma.

"Mienten. Ni conozco al señor Lozoya y niego rotundamente haber recibido algo por votar a favor o en contra de cualquier reforma o instrumento legislativo".

Por medio de una página de internet, se informaba que la entonces Senadora recibió 1.8 millones de pesos por aprobar la Reforma y además, que existía un video donde se exponía a la ahora alcaldesa, mientras sostenía una reunión con el exdirector de Petróleos Mexicanos.

Sin embargo, hasta el momento, autoridades encargadas del caso Lozoya no han hecho público si la alcaldesa está implicada o si existen pruebas de que recibió dinero.

Tras esta información en sus redes sociales, se buscó a la alcaldesa para solicitarle una entrevista, sin embargo, no se concedió.