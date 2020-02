Alcaldesa ofrece disculpa pública a turistas arrestados

La alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, ofreció una disculpa pública al par de turistas que fueron arrestados por estar en la playa concesionada al club Mamitas, en la Riviera Maya, el 16 de febrero pasado.

Los jóvenes, identificados como Azeneth Marín y Daniel Sánchez, estuvieron con la edil, quien además de disculparse públicamente por el abuso de poder cometidos por policías municipales, instó a servidores públicos a conducirse con respeto al marco legal.

"Pido disculpas públicas internacionales y en particular a Daniel y Azeneth por este hecho lamentable", dijo la edil al subrayar que, aunque existan superficies de playa concesionadas a privados, esto no significa prohibir el libre tránsito y disfrute de la misma, y quien lo hace violenta la Constitución mexicana.

"De manera respetuosa hago un exhorto a toda la gente que está trabajando en la zona de playas para que no incurran en ninguna práctica abusiva contra quienes sólo quieren disfrutar de las playas, tenemos que manejarnos con mayor apego a derecho", agregó.

Daniel Sánchez y Azeneth Marín expresaron su gratitud a la munícipe, por el gesto de haberse disculpado por lo ocurrido y confiaron en que el episodio sirva para generar conciencia entre las y los concesionarios de playa.

"Esperemos que los empresarios hagan conciencia sobre esta situación, de que las playas son libres", comentó él.

Sobre los elementos de la Policía Turística que esposaron y detuvieron a los jóvenes, Beristain Navarrete informó que se encuentran bajo proceso de investigación para determinar si actuaron de acuerdo a los protocolos de seguridad o hicieron uso indebido de la fuerza pública.

Castigo a los responsables: Carlos Joaquín

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, declaró que la entidad tiene una gran tradición de probada hospitalidad y confió en que concluida la investigación sobre el caso, se castigue a los responsables.

"Ojalá haya el castigo que debe de haber tras concluida esa investigación. Le he pedido a la presidenta municipal de Solidaridad que haga esa revisión y que tome las medidas que debe de tomar para que esto no vuelva a ocurrir", manifestó.

Se deslinda Club Mamitas de arresto

Al respecto el club de playa Mamitas explicó que, el 16 de febrero pasado, la pareja ocupó un espacio para el uso de sus visitantes y personal de servicio; que se les pidió "de manera cordial" reubicarse en otra parte de la playa y que su reacción fue verbalmente violenta y amenazante, por lo que se llamó a la policía.

La empresa aclaró que a partir de ese momento se desentendió y dejó el tema en manos de la autoridad, ignorando por que detuvieron a los jóvenes.