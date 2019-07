Alcaldía Miguel Hidalgo emite disculpa pública por exhibir a "Lady Basura" en 2015

La alcaldía Miguel Hidalgo dio una disculpa pública a dos personas, entre ellas un menor de edad, por el tratamiento ilegal de datos personales a través de la aplicación Periscope, hecho que sucedió el 23 de noviembre de 2015 por parte del excity manager Arne Aus den Ruthen.

Como parte de la recomendación 19/2018, emitida por la Comisión de Derechos Humanos local, el alcalde Víctor Hugo Romo dijo que esta herramienta no protege datos personales que no fueron tomados en cuenta por Arne Aus den Ruthen, servidor público de la entonces delegación.

Tanto el alcalde como la presidenta de la Comisión, Nashieli Ramírez, coincidieron en que Periscope no puede ser utilizado por funcionarios y servidores públicos como herramienta de denuncia.

Los hechos que derivaron la recomendación sucedieron en noviembre de 2015, cuando las dos víctimas fueron abordadas por el servidor público de la entonces delegación con motivo de un operativo realizado en Lomas de Sotelo, sin reparo alguno por la protección de sus datos personales.

En esa ocasión fueron difundidos por Periscope, a través de la cuenta personal del servidor público, la imagen de las dos víctimas, una de ellas de seis años de edad; además, en redes, una de las personas captadas recibió el mote de "Lady Basura".

El video grabado en vivo fue difundido en redes sociales e internet. Las víctimas fueron agredidas con comentarios despectivos y degradantes en su contra por parte de un servidor público de nivel jerárquico superior.

Ante esto, durante su discurso, Nashieli Ramírez señaló que al día de hoy se confirman más de un millón de visualizaciones que continúan siendo comentadas, por lo que "la internet no da derecho al olvido".

Por su parte, Romo Guerra pidió a los servidores públicos de la alcaldía que se cumplan todas las demandas de dicha recomendación, en donde posteriormente se realizara una asamblea vecinal para responder a otro de los puntos de la misma.