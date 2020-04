Alejandra Frausto no ha presentado síntomas por Covid-19: Cultura

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, no ha presentado síntomas por Covid-19, informó el área de esa dependencia, luego de que Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, anunciara que dio positivo por Covid-19.

La tarde de este lunes, la Secretaría de la Función Pública informó a través de un comunicado que el 20 de abril, su titular dio positivo a Covid-19 y que no presenta síntomas graves. Sin embargo, Sandoval y Frausto estuvieron en contacto directo para revisar algunos casos para exentar algunos fideicomisos tras la publicación del decreto presidencial sobre la extinción de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.

La reunión de los titulares de la Función Pública, Hacienda, ésta encabezada por Arturo Herrera, y de Cultura se llevó a cabo el pasado 17 de abril. Por parte de la dependencia cultural también estuvo Omar Monroy, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas.

"En los últimos 10 días ni la secretaria Frausto ni Omar Monroy han presentado síntoma alguno de Covid-19 y sus pruebas resultaron negativas", indicó el área de Comunicación; sin embargo, no precisó cuándo se realizaron las pruebas.

La Secretaría de Cultura agregó que durante el encuentro entre Irma Eréndira Sandoval y Alejandra Frausto "se observaron los protocolos de sana distancia".

Resultado de esa reunión, se informó que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) se incorporaría a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura, después, el 18 de abril, Eréndira Sandoval publicó un tuit que causó controversia.

"Se acabó el FONCA salinista, nacido para controlar a los rebeldes y premiar a los compadres. Nace un nuevo sistema de apoyo transparente a todos los creadores del país. Jamás estuvieron en riesgo los recursos para la cultura. El golpeteo fue mero oportunismo", escribió la titular de la Función Pública.