Alejandro Moreno abre posibilidad a alianza con el PAN

Aunque el PRI está preparado para ir solo en elecciones, no se descarta una alianza con el PAN, señaló Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del tricolor.

En entrevista con este diario, explica que el PRI construye acuerdos y consensos, y que platicarán con todas las fuerzas políticas. "No vamos a revolver ideologías, pero podemos hacer compromisos de acuerdos en programas y en proyectos electorales para volver a ganar", aclara.

"Nunca más iremos en alianzas en las que el PRI ponía y otros recogían los beneficios", afirma.

Como dirigente del PRI, asegura que no tiene ningún compromiso político con nadie ni con ningún grupo político, tampoco hay compromiso con el Presidente de México. Señala que su único deber es con la militancia.