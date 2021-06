Alemania devuelve a México piezas arqueológicas; eran de particulares

Más de 30 piezas arqueológicas que formaban parte de dos colecciones privadas fueron devueltas de forma voluntaria a México y por ello, viajarán a México en los próximos días para que sean registradas y conservadas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Esta mañana de miércoles, durante la conferencia "La diplomacia mexicana y el patrimonio cultural de México: devolución voluntaria de patrimonio cultural de México en Alemania", autoridades de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura dieron a conocer la devolución que realizaron ciudadanos de Alemania.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalló que se trata de 34 piezas que se encuentran en "óptimo estado de conservación" y que su recuperación se dio en Alemania, en mayo pasado, a través de la figura de "devolución voluntaria de colecciones particulares".

Las piezas arqueológicas estaban en dos colecciones particulares, una ubicada en la ciudad de Recklinghausen y la otra en la ciudad de Monheim am Rhein.

En el caso de Recklinghausen, luego de un dictamen elaborado por el INAH, está compuesto por seis bienes, entre ellos un "hacha de garganta" elaborada en roca "mediante las técnicas de talla por percusión y pulido por abrasión.

"Por sus características, procede del altiplano central mexicano y no es posible determinar el periodo de elaboración pues este tipo de artefactos conservó prácticamente la misma forma durante toda la época prehispánica".

Una segunda pieza de esa primera colección es una "Cabeza antropomorfa" de la zona del Golfo de México y que habría sido elaborada durante el periodo preclásico (1200 a.C. – 600 a.C.).

"Representa un rostro de expresión adusta, los lóbulos de las orejas perforados y diseños esgrafiados en el área de la frente y las mejillas. Se trata de una pieza arqueológica de estilo olmeca, elaborada en la costa del Golfo de México".

Las autoridades detallaron que la donación más reciente, la de Monheim am Rhein, está conformada por 28 objetos, entre ellos un cajete del Altiplano Central, del periodo posclásico temprano (1000 d.C. -1300 d.C.).