Alerta Economía intento de fraudes mediante programas sociales

La titular de la Secretaría de Economía (SE), Graciela Márquez Colín, alertó sobre el aumento de fraudes en los programas sociales que dispersa el gobierno, incluso, dijo, que ella misma recibió un mensaje para conseguir un apoyo por 125 mil pesos.

Durante la conferencia de prensa vespertina de Economía, la funcionaria, sin dar más detalles, comentó que debido a la existencia de una carpeta de investigación, el Jurídico de la Secretaría le pidió que no se revelaran los números de fraudes, pero en esa carpeta se van incorporando cada una de las evidencias que les van llegando.

"De hecho, el día de hoy, me llegó a mi teléfono particular una invitación a recibir un crédito de 125 mil pesos del gobierno federal; yo no reconozco quién hace el envío del mensaje, pero ya lo incorporamos a la carpeta", subrayó.

La titular de la SE expresó que el fraude 'está desatado', por lo que exhortó a la población a ser cuidadosa, "es muy importante que no caigamos en los fraudes, porque va a ser muy desafortunado que además de los efectos económicos, tengamos los efectos de prácticas ilícitas".

Indicó que combatirán esta práctica y el monitoreo de redes "nos ha arrojado que bajó un poquito -sin precisar cuánto- en los últimos días, justo después de presentar las primeras imágenes".

Márquez Colín dejó en claro que el gobierno federal, a través de sus programas sociales, no solicita ningún adelanto ni depósitos en efectivo para hacerse beneficiario de éste.

Sobre los Créditos a la Palabra, dijo que ya se tiene completamente identificados a los beneficiarios y que en estos momentos se está haciendo una limpieza a la base de datos, para evitar que se repitan nombres.

Una vez limpia la base de datos, ésta se envía a la Tesorería de la Federación y ésta la hace llegar a los bancos encargados de dispersar los créditos.

Al 21 de mayo, dijo, se han entregado 326 mil 343 créditos, por un monto de ocho mil 158 millones de pesos; "esto quiere decir que estamos a un tercio de la dispersión de los créditos".

Indicó que esos recursos a los empresarios podrán usarse para el pago de nómina, compra de materia prima, mejoras en los negocios, adquisición de algún equipo, herramienta, para que una vez termina la suspensión de actividades, los negocios puedan incorporarse de manera fortalecida a la actividad productiva.

Sobre la razón de que algunos empresarios hayan rechazado los apoyos solidarios por 25 mil pesos, dijo que hubo varias razones para negarse, una de ellas, es que a lo mejor estaban sobrendeudados o porque no les interesó.

Indicó que esos recursos muy probablemente se dispersen entre las trabajadoras al hogar o trabajadores independientes, para completar ese millón de créditos.