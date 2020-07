Alerta en Matamoros por mujer que señaló haber abandonado área Covid-19 de hospital

Provocó alerta la presencia de una mujer que vestía una bata hospitalaria a las afueras de la clínica general de zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien dijo que se encontraba internada en el área Covid.

A través de un video que circula en redes sociales, la mujer, que dijo llamarse Martina Bernal Torres, se mostraba desorientada y se mantenía a la expectativa en la acera de la calle, mientras algunas personas le cuestionaban el porqué se encontraba fuera del hospital.

Trascendió que alrededor de las 03:30 horas, la mujer fue vista abandonar el área TRIAGE del hospital que se dedica a la atención de personas con coronavirus, lo que causó alerta y preocupación entre algunas personas que se encontraban esperando informes de algunos familiares, por lo que de inmediato, captaron en video y gráficas la salida de la mujer.

Usuarios de redes sociales realizaron llamadas a los números de emergencia para informar la situación de la mujer, sin embargo, no pudieron acudir para intervenir, pues aseguraron no poder obligarla a regresar al hospital.

Algunas personas intercambiaron comentarios con la mujer quien dijo vivir en la colonia Los Presidentes de esta frontera y no fue sino hasta las 05:50 horas, cuando Martina decidió ingresar nuevamente al hospital.

Tras este incidente, usuarios de redes sociales localizaron el Facebook de la mujer, por lo que hicieron un llamado a sus familiares para que acudieran a la clínica 13 a solicitar informes del estado de salud de Martina.

Los directivos del Hospital de Zona número 13 del IMSS no han proporcionado información relacionada a estos hechos.