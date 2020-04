Alerta Inai sobre uso de datos biométricos en banca móvil

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) alertó sobre los cuidados que los usuarios de banca móvil deben tener al utilizar de sistemas de identificación biométrica.

El órgano garante detalló que un sistema de autenticación biométrico recurre a técnicas como la lectura de huellas dactilares, el reconocimiento de iris, el análisis de retina, el reconocimiento facial y de voz, entre otros.

Y los usuarios de estos mecanismos deben tomar en cuenta que diversas instituciones, entre ellas la banca móvil, han incorporado sistemas de autenticación biométrica con el objetivo de garantizar mayor seguridad a sus sistemas de información.

"Este tipo de sistemas hacen uso de datos personales, lo que conlleva una alta responsabilidad en el tratamiento de la información", señaló el Instituto.

Agregó que "los datos personales biométricos no pueden cambiarse, como una contraseña alfanumérica, por ejemplo, que puede renovarse con cierta periodicidad e incluso eliminarse cuando ya no es necesaria, mientras que la información biométrica es inherente a la persona y no existe posibilidad de modificarla", puntualizó.

Por ello, el Inai emite una serie de recomendaciones para los titulares de los datos personales en la utilización de la autenticación biométrica en la banca móvil.

Sobre todo indicó, "los usuarios deben informarse sobre los riesgos con el tratamiento de datos biométricos, por ello deben estar al tanto de la política y/o aviso de privacidad".

De modo que deben enterarse de qué datos personales biométricos que serán recabados, las finalidades y uso que se dará a dichos datos, medidas de seguridad que implementará el responsable para proteger los datos personales biométricos y los derechos que tiene en relación con su tratamiento.

También alertó a la población para descargar aplicaciones de banca móvil únicamente en los sitios de aplicaciones autorizados y proporcionar el menor número de datos biométricos que sea posible, así como a utilizar estos mecanismo como método secundario.

Por otra parte, el Inai aseguró que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) establece que los responsables de los sistemas de información personal deberán informar, de forma inmediata, a los titulares de los datos sobre aquellas vulneraciones de seguridad que afecten de forma significativa sus derechos patrimoniales.

El organismo autónomo reiteró que existen mecanismos de protección en caso de sufrir alguna vulneración, mismos que se pueden consultar a través de su portal electrónico.