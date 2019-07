Alerta por alza de feminicidios en Coahuila

Torreón, Coah.- Los 17 casos de feminicidio registrados en Coahuila en los primeros seis meses del año, ya superaron el total de los que hubo oficialmente en todo 2018, lo que ha prendido la alerta para organismos civiles.

Adriana Romo, miembro de la Red de Mujeres de La Laguna, comenta que ha llamado la atención que en los casos de este 2019 hay desde niñas de dos a tres años asesinadas, hasta casos de personas mayores de 60, cuando el grueso de homicidios de mujeres es de 17 hasta 35 años.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 se registraron 12 feminicidios; en 2017, nueve, y en 2016, 14. Es decir, que los 17 asesinatos de mujeres del primer semestre de 2019 superan el total de cada uno de los tres años anteriores.

Para la activista, Adriana Romo, generalmente cuando se hace una retrospectiva de las estadísticas de años anteriores, se encuentra con años en los que aparentemente disminuyen los delitos y dos o tres años después vuelve a haber un incremento.

Apunta a que algo que se relaciona con la comisión de estos delitos es el asunto de la impunidad. Refiere que no sólo es que no se juzgue, sino que además muchas veces no se juzga bien.

Para la activista, se tiene que hablar más allá de la numeralia, pues de los casos registrados como feminicidios, hay niñas de dos o tres años, así como ancianas.