Alerta SSP Michoacán sobre llamadas y números de extorsión

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán lanzó una alerta sobre llamadas de extorsión y los números que han detectado desde donde se realizan.

La Policía Cibernética detectó una serie de números implicados en este delito: 4641504647, 7151794742, 4433371686, 7352704078, 5614393594, 4522480549, 3326656078, 4522480387, 4531145717, 4531386389, 9984134414.

Para evitar más víctimas, emitió una serie de medidas para evitar que la población sea víctima de ese delito, vía telefónica, que cada vez ha ido en aumento en la entidad.

La institución, exhortó a la sociedad michoacana para tener en cuenta una serie de recomendaciones que permitan garantizar su bienestar:

No contestar números telefónicos desconocidos.

No proporcionar información personal o familiar a personas desconocidas.

En caso de recibir una llamada de un supuesto centro bancario, no proporcionar datos confidenciales y acudir a su sucursal más cercana.

Ante cualquier hecho que atente contra la seguridad de la población, enfatizó, es necesario llamar al número de emergencias 911 para reportarlo.