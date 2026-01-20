Alertan a usuarios por riesgo de fraude

CIUDAD DE MÉXICO.- La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) confirmó que desde este fin de semana se han detectado publicaciones invitando a comprar supuestos chips ya registrados, las cuales son reportadas de manera constante a la policía cibernética y a Meta para su baja, con el fin de evitar que las personas caigan en fraudes.

La dependencia federal destacó que las empresas telefónicas son responsables de los datos y del registro, no el gobierno federal, y son las telefónicas quienes deben contar con los mecanismos para evitar riesgos, como la prueba de vida, además de que cada compañía tiene su procedimiento para blindar la información.

Indicó que se estableció en los lineamientos que para el registro remoto las compañías telefónicas deben solicitar una "prueba de vida", para garantizar que la persona que solicita el alta es la misma que aparece en la identificación.

La agencia señaló que la "prueba de vida" no se limita a una simple fotografía, sino que el sistema solicita realizar movimientos específicos con la cabeza y en tiempo real, y que los sistemas detectan textura, profundidad y reflejos, por lo que no es posible, afirmó, engañarlos usando un video reproducido en una pantalla.

Además, se informó que se ha revisado que las plataformas de las compañías telefónicas cuentan con un mecanismo adicional de identificación, como el uso de token a través de mensajes para asegurar que la persona está en posesión de la línea que registra.

Sólo cuando se ha validado la identidad de la persona y la posesión del dispositivo, el registro es exitoso, lo que blinda el proceso y evita duplicidades.

Más de 2 millones de líneas registradas

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, destacó que suman 2 millones 151 mil 802 líneas telefónicas móviles que ya fueron registradas.