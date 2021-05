Alertan de riesgos para la autonomía del INE

A 27 días de la jornada electoral del 6 de junio, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, alertó de los retos y obstáculos que enfrenta la democracia en México, en un contexto de polarización, intolerancia, pandemia y riesgos para la autonomía de los órganos electorales.

Al suscribir con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) un convenio de colaboración para la promoción del voto y el impulso a la participación ciudadana en el proceso, Córdova advirtió que un balance entre derechos y la recuperación del voto, y las elecciones como fuerza colectiva de cambio, sólo será posible si las autoridades electorales logran mantener y ejercer su autonomía en las decisiones, mismas que deben seguir tomándose con apego irrestricto a la ley.

Afirmó que el Covid-19 no puede traer como una víctima más a la democracia ni a las elecciones; por el contrario, el saldo de la pandemia debe ser la recuperación de la noción del voto y las elecciones regulares, equitativas y en condiciones de libertad y pluralidad como vía pacífica para conservar los derechos conquistados, y dirigir los cambios que pueden y desean tener las sociedades.

Subrayó que "la posibilidad de encauzar la energía social y el descontento con el estado cosas por la vía del voto, de manera pacífica, sólo se logrará si la ciudadanía adquiere la certeza de que su derecho a la salud no se verá afectado para ejercer sus derechos políticos".

Señaló que así como la democracia y las elecciones sigue enfrentando retos complejos en materia de desinformación, polarización e intolerancia, en un contexto de crisis sanitaria, también es cierto que la misma pandemia nos ha dado la oportunidad de volver a mostrar la importancia fundamental que tienen las elecciones y el voto para la recreación de la democracia y la rendición de cuentas.

"Tenemos la oportunidad de mostrar que el voto sigue siendo una herramienta ciudadana sin parangón en la toma de decisiones colectivas, se trata de un recurso fundamental para que los ciudadanos no solamente puedan elegir a sus representantes y gobernantes, sino también para que podamos premiar o castigar las acciones de gobierno".

Insulza, jefe de observadores. El chileno José Miguel Insulza, exsecretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), será el jefe de misión de los observadores electorales de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), que asistirá a monitorear la votación en México. La directora del Observatorio Electoral de la COPPPAL, Dolores Gandulfo, informó que el INE autorizó la participación de la misión.