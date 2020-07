Alertan empresarios del sector médico por regresión en contrataciones

Empresarios del sector del equipamientos y dispositivos médicos alertaron que la iniciativa de Morena para reformar la Ley de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público propiciará opacidad y dañará a productores mexicanos del sector salud al permitir compras internacionales sin licitación pública.

De prosperar los cambios se generará mayor corrupción, pues proliferarán las excepciones a las licitaciones públicas y se privilegiará a empresas extranjeras en detrimento de las mexicanas, advirtieron industriales del sector, mismo que genera 130 mil empleos directos. En reunión con la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de La Cámara de Diputados, demandaron que si se trata de enfrentar la pandemia de Covid-19 se precise que esas excepciones a cumplir la ley sean sólo en emergencias sanitarias, y no de forma permanente, como se propone.

Las reformas fueron planteadas en dos iniciativas presentadas en la Comisión Permanente por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, y entre otras cosas se plantea que las contrataciones de bienes y servicios del sector salud se den a través de organismos "intergubernamentales internacionales" y sin licitación pública. Eso se propone que ocurra "cuando de la investigación de mercado se concluya que la licitación no es la vía idónea para asegurar al Estado las mejores condiciones"; se requerirá aval de Secretaría por conducto de la Oficialía Mayor, y regirán las reglas de esos organismos intergubernamentales. Pero no se definen ese tipo de organismos, no se establecen las condiciones para que esa compra cumpla, como sí se le exige a la industria mexicana, con todos los procesos y requisitos de la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de que se deja a decisión discrecional la excepción a licitar públicamente.

Hoy la ley establece el carácter de las licitaciones públicas, que son: nacional, internacional bajo tratado e internacionales abiertas, y ahora se propone ignorar esa prelación, expuso el director de Dispositivos Médicos de Canifarma, Jorge Daniel Alarcón. Con la redacción propuesta "visualizamos un riesgo que se corre con no respetar este orden de prelación, vulnerando a la industria establecida en México", dijo. Jesús Granados Campos, presidente del sector industrial médico de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) cuestionó dejar el procedimiento a juicio de una autoridad (oficialía mayor) y sin criterios definidos, lo que reducirá la transparencia y por ende podría propiciar la corrupción.

José Antonio Centeno, vicepresidente de Ramas Industriales de Canacintra expuso la preocupación del sector porque las compras de gobierno deben ser una estrategia para fortalecer el mercado interno y el desarrollo industrial, máxime ahora en que hay pérdida de miles de empleos y retroceso económico.

Pero "con esta iniciativa caminamos en sentido contrario, acciones como opacidad, la falta de transparencia, la corrupción, el populismo, y la incapacidad de los gobiernos para realizar compras eficientes traen como consecuencia la reducción de la inversión".

En lugar de impulsar las Mypimes, "esta iniciativa los asfixia, limita el crecimiento y las perpetúa al subdesarrollo (...) desafortunadamente en el último año se han aumentado el número de adjudicaciones directas por encima de las licitaciones" contrario a la tendencia mundial, acusó.