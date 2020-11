Alertan en CDMX a 5 mil de posible contagio de Covid

El sistema para identificar casos de Covid-19 en espacios cerrados, y notificar a posibles personas contagiadas mediante la lectura del código QR, ha dado buenos resultados en los primeros días.

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, sólo entre el 18 y 20 de noviembre se detectaron 67 casos positivos, por lo que se tuvieron que enviar 5 mil mensajes de alertas a ciudadanos que estuvieron en los mismos lugares.

Pese a lo efectivo que pueda ser el sistema, se ha generado desconfianza entre la población por la recolección de datos y la vigilancia en las ubicaciones de las personas, reconoció el director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, quien precisó que los datos mínimos recabados sólo son almacenados durante 15 días, con la finalidad de dar seguimiento a quienes pudieran presentar la enfermedad.

"Para hacer cualquier programa necesitas información; sin embargo, en este de monitoreo epidemiológico, que requiere información sensible de las personas, elegimos maximizar su seguridad al reducir al mínimo los datos que se solicitan", dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, García Dobarganes destacó que en lugar de hacer un sistema más robusto con el nombre de las personas, su dirección, ver cómo se mueven y si son positivos a Covid-19, se determinó hacer un sistema con los datos mínimos que se necesitan para tratar de reducir el riesgo de contagios que se generen en un espacio cerrado de alta permanencia.

"No pedimos nombre, sexo, edad, género, ocupación, dónde trabaja, historial médico, pedimos lo mínimo indispensable para realizar este programa que creemos que es muy importante por la evidencia internacional que hay de los contagios en los lugares cerrados", expuso.

Comentó que el plazo para almacenar la información sobre los lugares que visitaron será de 15 días.

"Nadie lo puede recuperar nunca, lo vamos a olvidar porque sólo nos sirve ese plazo que son los días que la enfermedad tiene un transcurso normal".

Comentó que, pese a que el registro del QR no es un programa obligatorio y que la gente no será sancionada por no registrarse, se busca que la ciudadanía entienda que si quiere seguir teniendo actividades normales, como ir a un restaurante, tienen que ser responsables de notificar a las personas cuando son positivos de Covid-19.

--Proceso de identificación

El director General de Gobierno Digital de la ADIP explicó que hasta este domingo se han registrado en el sistema para la identificación de contagios en espacios cerrados por medio de QR aproximadamente 75 mil negocios, además de que 712 mil personas han realizado check-in.

Asimismo, del 18 al 20 de noviembre se han detectado 67 casos positivos con este sistema, por lo que se tuvo que notificar a 5 mil 596 personas que posiblemente estuvieron en contacto con los positivos.

El funcionario local explicó que cada noche se hace una revisión de la base de datos de las personas que hicieron check-in y las relacionan con la base de datos de los positivos que del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que son los laboratorios públicos y privados, para identificar si alguna persona sale positiva y así empezar el proceso de notificación.

"Si una persona confirmó como positivo al virus, lo relacionamos con los registros de check-in de QR de los últimos 15 días, para identificar cuántos aparecen en la base de datos y nos vamos a quedar sólo con los establecimientos y horarios que coinciden con esas visitas, una hora antes y una hora después de que entró el positivo a ese establecimiento", detalló.

Con esa información, entre las nueve y 11 de la mañana se manda una cadena de mensajes para notificar a quienes estuvieron en contacto con una persona que tiene coronavirus.

Si la persona no contesta al SMS, Locatel hará una llamada por teléfono para dar el mismo mensaje y asegurarse de que todos estén enterados.