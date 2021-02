Alertan que abuelitos se resisten a vacuna por desinformación

En Ecatzingo, municipio ubicado en la región de los volcanes, que hace frontera con el estado de Morelos, hay resistencia de los adultos mayores para aplicarse la vacuna Covid-19 porque la población piensa que se va a morir por la desinformación que se ha difundido, alertó la alcaldesa morenista, Rocío Solís.

"Ayer en Ecatzingo teníamos 400 dosis y solamente se aplicaron 350, hemos tenido mucha resistencia por parte de la comunidad a aceptar esta vacuna ya que hay medios de difusión que se encargan de crear incertidumbre y desconfianza para que ellos puedan recibirla", dijo la edil.

En la sesión de cabildo realizada este martes la presidenta municipal solicitó a los integrantes del cuerpo edilicio que promuevan entre los residentes la importancia de la aplicación del antígeno que evitará que contraigan la enfermedad, lo que contrarrestará la propaganda negativa "con dolo" que se ha difundido.

"Es necesario informarles que el día de hoy había destinadas 500 dosis para aplicar, pero vemos muy poca afluencia en las comunidades, por parte del ayuntamiento se ha dado a la tarea de perifonear desde el día domingo para avisar de la llegada de esta vacuna, los siervos de la nación han estado llamando al padrón de beneficiarios y haciendo hincapié en que tienen que presentarse a vacunar", comentó.

También las autoridades auxiliares, delegados, regidores y personal del ayuntamiento han acudido a los poblados de San Juan Tlacotompa, San Marcos Tecomaxusco y a la cabecera municipal para invitar de casa en casa a las personas de más de 60 años a que vayan a los módulos que se instalaron desde el lunes para que les pongan la vacuna.

"Pero vemos que es poca la aceptación, la labor se ha hecho, exhortar a la comunidad a que se informe de manera directa, a que no crea en todos esos rumores que crean desconfianza, para contestar una respuesta concreta de salud tenemos a los médicos, toda la población que tengan dudas acerca de esta vacuna pues que se acerquen con el personal de salud, que pida la información correspondiente", expresó.

Las autoridades de Ecatzingo consideraron que es importante que las personas mayores de 60 años de edad que se vacunaron ayer den a conocer su testimonio de que no han presentado secuelas en su estado de salud para que los vecinos no tengan temor alguno de que se sentirán mal.

"Ayer les comentaba a los asistentes que era muy importante su testimonio porque decían que esa vacuna era para que se murieran, que en tres días les va a dar reacciones, pero la realidad es que los que se vacunaron ayer, hoy encontramos a varios en la mañana y están como si nada.

"Uno de nuestros fontaneros que fue vacunado se presentó el día de hoy sin ninguna reacción", mencionó.

La alcaldesa reiteró a los miembros del cabildo su participación porque después de esta etapa de vacunación a los residentes mayores de más de 60 años siguen las siguientes fases para el resto de la población y el porcentaje de aceptación no es favorable.

Hasta el corte del lunes en Ecatzingo se han contabilizado 36 casos positivos de coronavirus, 16 sospechosos, 4 defunciones y se estima que hay un paciente activo que es el que podría propagar la enfermedad.