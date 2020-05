Alertan que Hidalgo podría alcanzar las 3 mil muertes por Covid-19

El secretario ejecutivo de la Política Pública en Hidalgo, José Luis Romo Cruz, alertó que el estado solo tiene esta semana para poder aplanar la curva de Covid-19, de lo contrario se alcanzarán hasta tres mil muertes.

Lamentó que esta entidad sea de las que menos respeta el confinamiento, lo que se reflejaría en más contagios y se estima que de no poder disminuir la movilidad, el índice de contagio alcanzará cada hora a cuatro personas y a mediados de junio se acumularían 3 mil 400 casos del nuevo coronavirus.

La movilidad señaló el funcionario pudo reducirse en un 70 por ciento con la suspensión de clases presenciales y el programa Hoy no circula, sin embargo esto no observa en parques, centros comerciales y recreativos al igual que en vehículos particulares.

En el caso de la desatención que se hizo a las medidas sanitarias por el Día del Niño indicó que se tuvo como resultado 50 nuevos casos positivos de Covid-19, "sólo por este descuido, desafortunadamente estos casos potencialmente contagiaron otros más que en los próximos días podrían alcanzar 400", lamentó.

En Hidalgo, aseveró el funcionario, lo peor está por llegar. De acuerdo con los especialistas es clara y sólo se tiene esta semana para evitar que la pandemia se salga de control.

Indicó que en caso de ocurrir esta situación se tendría el colapso hospitalario ya que habría más enfermos que camas de hospital y se prevé que al menos se tendrían tres mil decesos.

Hizo un llamado a los ciudadanos para mantenerse en sus hogares ya que lamentó, que haya mucha gente que está en la calle sin necesidad de hacerlo.