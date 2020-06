Alertan sobre fraudes a través de sitios web que ofrecen cubrebocas N95

El fabricante de cubrebocas N95, 3M, reportó la existencia de sitios web o perfiles en redes sociales que ofrecen productos que ostentan ser de la marca a precios elevados e incluso algunos que ni siquiera existen.

La compañía identificó una supuesta empresa que utiliza nombres como: "3M DE MÉXICO, S.A. DE C.V.", "insumos3mex.com", "ventaalpublico3m.com", "Venta3m-alpublico.com", "3mmexico.com.mx" y "distribuidor3m-mx.com", con los que la empresa no tiene relación alguna y no son distribuidores oficiales.

Por otro lado, hay cuentas bancarias con un supuesto beneficiario "3M DE MÉXICO, S.A. de C.V." que tampoco tienen relación alguna con el fabricante.

"3M no tiene ninguna relación con estas cuentas bancarias, no vendemos al público en general sino únicamente a través de nuestros distribuidores autorizados y tampoco solicitamos anticipos de ningún tipo", destacó la compañía en un comunicado.

También identificó diversos sitios web y perfiles de redes sociales que no son oficiales:

*ww.distribuidor3mx.com

*ventas@distribuidor3mx.com

*https://www.facebook.com/Distribuidora-3M-mexico-100310498335602/

*https://www.facebook.com/distribuidora3Mmx/

*https://www.facebook.com/Distribuidora-3M-104538554570718/

*https://www.facebook.com/Cubre-bocas-3M-101006974850810/

La empresa agregó que los cubrebocas N95 no se venden en las redes sociales y tampoco está autorizada su venta de forma individual o sin su empaque original, el cual debe incluir las instrucciones de uso.

Si los productos adquiridos por los consumidores tienen partes faltantes, olores extraños, válvulas bloqueadas o palabras mal escritas, probablemente no son respiradores N95 auténticos de 3M.