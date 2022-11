Alessandra Rojo de la Vega denuncia amenaza de atentado en marcha

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- Por medio de redes sociales, la directora general de Desarrollo Social de Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega, informó sobre una advertencia que le enviaron por mensaje para que no asistiera a la marcha contra la violencia a la mujer que se llevará este viernes 25 de noviembre, debido a que planean atentar en su contra. Por medio de su cuenta de Twitter, Alessandra mencionó que el faltar a la marcha no es una opción, tampoco el callar. "No sé qué les duele tanto", escribió.

De acuerdo con el mensaje que recibió, menciona que no debería asistir a la marcha debido a que corre peligro mortal, puesto que tienen algo preparado en su contra, el usuario comentó que puede perder mucho con el aviso, pero no es justo. "Ni se te ocurra ir a la marcha porque te pueden matar, te tienen algo preparado, lo escuché, puedo perder mucho con el mensaje, pero no es justo. (cont)"

Ante esta situación, Alessandra ha decidido mantenerse firme a su convicción y asistir a la manifestación, en su publicación informa que si le pasa algo se sabrá quienes están detrás de los incidentes. La usuaria recalca que se encuentra en un dilema, debido a que no sabe qué hacer después del supuesto aviso, su decisión oscila entre sí, debe levantar la voz más que nunca, ignorar el aviso, o tener miedo y agradecer por la información. "No sé si agradecer y tener miedo, denunciar cuando ninguna de las anteriores han avanzado, simplemente ignorar o salir con más fuerza y coraje", escribió.

El día de mañana se conmemora el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la cual se llevará a cabo a partir de las 15:30 y 14:00 partiendo de diferentes puntos dependiendo de los colectivos, para recorrer las calles de la Ciudad de México.