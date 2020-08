Alfaro acusa a López-Gatell de "usar políticamente" la emergencia e "impedir" la reactivación económica en Jalisco

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acusó al Subsecretario Hugo López-Gatell de hacer uso político del Semáforo Epidemiológico e "impedir" la reactivación económica de la entidad.

"Nos parece inadmisible que por cuestiones de carácter político y por las ocurrencias del Subsecretario, quieran detener la economía de nuestro estado", aseveró en un comunicado.

El mandatario estatal puntualizó que el funcionario federal no ha podido demostrar "con criterios claros" por qué Jalisco aparece en color rojo en la meditación de esta semana, "a pesar de que la entidad posee mejores indicadores que otros estados que parecen en naranja".

Alfaro Ramírez ha sido uno de los principales críticos de López-Gatell, apenas el pasado viernes, él y otros siete gobernadores agrupados en la llamada Alianza Federalista exigieron la renuncia del Subsecretario de Salud por el manejo de la pandemia en México,

"No ha dejado de mentir y caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar", señalaron en un misiva difundida la tarde del 31 de julio.

Los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco; Coahuila, Miguel Riquelme; Colima, José Ignacio Peralta; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinuhe Rodríguez; Jalisco, Enrique Alfaro; Michoacán, Silvano Aureoles; Nuevo León, Jaime Rodríguez; y Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca; señalaron que la estrategia de contención había fallado y carecía de firmeza para evitar un aumento de casos.

"Le falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialista nacionales e internacionales; fallaron las medidas sanitarias, que no han sido clara ni firmes; mientras que el voceo y responsable del manejo de la pandemia, Hugo López-Gatell, no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estragas a implementar", añadieron.

A la par, acusaron a López-Gatell de un manejo "errático" de la pandemia; mientras señalaron que el Gobierno federal ha carecido de una respuesta eficaz a la caída de la economía del país.

"La receta del doctor Gatell ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York", agregaron.

Criticaron que la responsabilidad del manejo de la pandemia se ha pasado a los gobiernos estatales y municipales.

LA EXIGENCIA DE GOBERNADORES

Los mandatarios acusaron que el Subsecretario utiliza el Semáforo Epidemiológico para asfixiar a las economías locales y evitar la reactivación de las entidades.

"A través de un semáforo que ha asfixiado las economías locales, porque nunca se quiso atender esta epidemia de manera coordinada y con recursos extraordinarios".

En este sentido, hoy Alfaro Ramírez ejemplificó que tan solo en el informe del día de ayer, domingo 2 de agosto, se reportó que Jalisco está en los lugares con menor tasa de mortalidad; en tasa de casos activos; tasa de incidencia acumulada; en tasa de positividad por cada 100 mil habitantes, y en disponibilidad de camas en el indicador de ocupación hospitalaria en el país. Mientras que hay estados que tienen peores datos en estos indicadores como la CDMX, Baja California, Morelos, Oaxaca, entre otros, que están esta semana en color naranja.

"Estamos demostrando con datos objetivos por qué no estamos de acuerdo con ese semáforo (...) Nosotros vamos a seguir adelante, con cuidado, paso a paso, con el apoyo de los jaliscienses, demostrando que Jalisco no se va a someter a caprichos de un funcionario federal", puntualizó.

El Gobernador de Jalisco pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador atender sus quejas, y acusó que López-Gatell "ha lastimado al país".

"Le pido ahora que hemos abierto una nueva etapa de diálogo al Presidente de México, que vea personalmente las razones por las cuales estamos expresando nuestra inconformidad. No son ganas de pelear, es la determinación que he tomado de no quedarnos callados ante la manera cómo está actuando un funcionario que ha lastimado a este país".

LA RESPUESTA DE LÓPEZ-GATELL

Durante su conferencia vespertina del pasado viernes, López-Gatell contestó que entiende las dificultades que enfrentan los mandatarios y les expreso su respeto.

"Hoy un grupo de 10 de gobernadores, aparentemente 10 se habían pronunciado en referencia de que yo me debía sustraer del encargo que tengo porque les incomodan las decisiones que he tomado. Lo primero que tengo que decir es que no son 10, son nueve, porque el Gobernador Javier Corral se ha deslindado", dijo el Subsecretario López-Gatell durante el reporte diario de casos COVID-19.

"Toda la humanidad está enfrentando una situación inusual. En 100 años no se había presentado un reto como este. En este sentido, es natural, es parte del humano, que todos y todas... Estoy seguro que estos gobernadores tienen sentimientos que pueden causar frustración, angustia, preocupación, enojo ante la realidad porque las decisiones de ellos involucran el éxito o no éxito del manejo de la epidemia. Es natural que eso implique una carga y les expreso mi respeto", agregó.

"Nuestro respeto. Podemos entender las dificultades que enfrentan. A veces puede resultar más fácil identificar en el otro el desfogue de sus inquietudes", dijo López-Gatell.

EL SEMÁFORO

Dieciséis entidades mexicanas estarán en Semáforo rojo y las otras dieciséis en color naranja a partir del próximo lunes 3 de agosto, informó esta tarde la Secretaría de Salud federal.

Las entidades que tendrán Semáforo naranja son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.

Las entidades que estarán en Semáforo rojo son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luís Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, Yucatán y Zacatecas.