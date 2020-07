Alfaro entregará a AMLO pruebas sobre protestas en Guadalajara

Luego de que responsabilizó al titular del Ejecutivo y a Morena de las protestas en Guadalajara de junio pasado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que le entregará las pruebas de esos actos al presidente Andrés Manuel López Obrador y destacó que el mandatario es un hombre de bien que no haría algo para lastimar a Jalisco.

"Tendré la oportunidad de platicar con el Presidente, lo dije desde un principio, están las grabaciones y los testimonios, el Presidente es un hombre de bien que no haría algo para lastimar a Jalisco", dijo Alfaro durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Base Aérea Militar número 5 de Zapopan.

Alfaro señaló que con el gobierno de la República puede haber momentos de tensión, "pero el Presidente sabe que más allá de posiciones y argumentos, le tengo aprecio".

"Hay quienes le quieren seguir echando leña al fuego, yo le voy a entregar a él (las pruebas), no para seguir alentando el debate público", dijo.

El gobernador de Jalisco aseguró que en el caso Giovanni López, quien murió tras ser detenido por policías del municipio Ixtlahuacán, dijo que están comprometidos con que se haga justicia, donde ya están detenidos los policías y serán las autoridades correspondientes las que resuelvan.