Alfaro respalda a Samuel García para candidatura presidencial por MC

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se pronunció porque Movimiento Ciudadano presente un candidato propio en la contienda presidencial del próximo año y no se busque a un contendiente externo.

"Que no se busque en otros lados, es mi convicción, que hay cuadros que tienen capacidad para encabezar un proyecto así", señaló el mandatario, quien en julio pasado declinó buscar la candidatura presidencial por ese partido por estar en desacuerdo con la manera en que el dirigente nacional, Dante Delgado, ha tomado las decisiones para definir la estrategia nacional de MC.Alfaro consideró que una eventual candidatura presidencial de Samuel García, gobernador de Nuevo León, sería una de las apuestas más sólidas del emecismo para enfrentar los comicios de 2024."Ojalá que si es el camino que va a tomar Movimiento Ciudadano, que sea con alguien que surja de ese movimiento y no con nadie externo; creo que Samuel es un liderazgo que sabe ganar elecciones y una persona por la que yo tengo aprecio, de lo que suceda en Nuevo León o se defina más adelante ya no voy a opinar", afirmó.Apenas la semana pasada, durante su segundo informe de gobierno, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, destapó al mandatario neoleonés y le aseguró que tiene el respaldo del emecismo jalisciense.Cuestionado sobre la posibilidad de reconsiderar su decisión de no buscar la candidatura presidencial con MC y retirarse de la política al terminar su mandato en Jalisco, Alfaro aseguró que no hay cambio de plan."Yo no cambio de opinión, yo termino mi gobierno, me retiro de la política y le tocará a la gente de MC definir qué ruta van a seguir en el futuro", dijo.En ese mismo tenor, aseguró que en Jalisco se logrará construir un acuerdo para tomar las decisiones sobre las candidaturas locales, pero él no participará en ese proceso: "ya les toca preguntarle a otros sobre temas políticos porque yo ya no tengo nada que decir".La postura de Alfaro, tras declinar a la candidatura presidencial y hacer públicas sus diferencias con Dante Delgado sobre la estrategia nacional, parecía apuntar a una posible ruptura entre la dirigencia nacional y el emecismo en Jalisco, que respaldó la posición del gobernador, sin embargo, durante los últimos días el propio mandatario se ha encargado de matizar las cosas, incluso, durante el discurso que dio en el informe de gobierno de Pablo Lemus la semana pasada, aseguró que en el estado la única marca con la que competirá el alfarismo es MC.