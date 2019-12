Alfonso Durazo anuncia depuración en instituciones de seguridad federal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, anunció la depuración de las instituciones de seguridad federales para cumplir con la orden del presidente, Andrés Manuel López Obrador de cesar a los funcionarios relacionados con Genaro García Luna.

Declaró que se revisará la integración de las instituciones de seguridad para depurarlas y separar del cargo a quienes construyeron una "relación de complicidad administrativa, de complicidad policial o complicidad de convivencia política con servidores públicos han pasado por la responsabilidad de garantizar la seguridad de los mexicanos y han terminado en manos del crimen organizado".

La depuración, dijo, se da tras el arresto en Texas, Estados Unidos, de García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón y acusado de recibir sobornos del narcotráfico y falso testimonio.

Durante la ceremonia por el decimoprimer aniversario del Servicio de Protección Federal, Durazo anunció que se va a "limpiar a todas las corporaciones de aquellos elementos que con sus complicidades con el crimen organizado han terminado por desprestigiarlas".

Enfatizó que "no podemos combatir al crimen organizado y el desorganizado, con instituciones de seguridad que no nos garanticen los máximos de honestidad y de desempeño ético y de sentido del deber" y que "no podemos combatir al crimen organizado con un crimen uniformado".

En las instalaciones del Servicio de Protección Federal, ubicadas al sur de la capital, recalcó que se va a "separar claramente a aquellos elementos que quieran cumplir con la responsabilidad que tienen con la sociedad de aquellos que hayan caído en la tentación de la convivencia o la complicidad con el crimen organizado".

El secretario señaló que a la presente administración se le ha criticado por-supuestamente-, no tener una estrategia de seguridad, y que hay actores que llaman a regresar a la que privilegiaba el uso de la fuerza, pero que en su gestión "está muy lejos esa posibilidad".

Acompañado por el comisionado del Servicio de Protección Federal, José Pedro Vizuet Bocanegra, Durazo añadió que, desde el inicio, la primera vertiente de la estrategia de seguridad del gobierno federal, "es combatir a fondo la corrupción", por lo que se debe limpiar a todas las instituciones del sector de los malos elementos.