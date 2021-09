Alfonso Durazo rinde protesta como gobernador de Sonora

A las 00:20 horas de este lunes, Alfonso Durazo Montaño rindió protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Sonora para el periodo 2021-2027 ante el Pleno de la LXIII Legislatura.

Atestiguaron el acto protocolario, la gobernadora saliente, Claudia Pavlovich Arellano; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez; autoridades militares, su esposa Rocío Chávez y demás invitados especiales.

El presidente de la mesa directiva, diputado Jacobo Mendoza Ruiz, fue el encargado de tomarle protesta al hoy titular del Poder Ejecutivo estatal.

Posteriormente, el gobernador tomó protesta a miembros de su gabinete legal y ampliado en ceremonia celebrada en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno.

Los funcionarios que tomaron protesta son: Álvaro Bracamonte Sierra, como secretario de Gobierno; María Dolores del Río, secretaria de Seguridad Pública; Omar del Valle Colosio, secretario de Hacienda; Wendy Briceño Zuloaga, secretaria de Desarrollo Social y Célida López Cárdenas, secretaria de Turismo.

También, José Luis Alomía Zerraga, secretario de Salud; Olga Armida Grijalva Otero, secretaria del Trabajo; Heriberto Aguilar Castillo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Fátima Rodríguez Mendoza, secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.

Guillermo Noriega Esparza, secretario de la Contraloría General; Lorenia Valles Sampedro, titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; Rodolfo Castro Valdez, jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Aarón Grajeda Bustamante, secretario de Educación y Cultura.

Francisco Vázquez Valencia, secretario Particular; Karla Paulina Ocaña Encinas, directora general de Telemax; Jesús Manuel Acuña Méndez, director general del Isssteson y Édgar Hiram Sallard, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social.

Rebeca Valenzuela Álvarez, asumió como directora del Instituto Sonorense de la Juventud; Erubiel Durazo Cárdenas, director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora y Tirso Amante Jerez, director de Radio Sonora.

Entre los invitados especiales estuvieron: Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena; Citlali Hernández, secretaria general de Morena; Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional del Deporte y Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde electo de Monterrey.

Cercanía de AMLO y Durazo beneficiará a sonorenses: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado dijo que este día inicia un gobierno honesto que terminará con la impunidad y será cercano a la gente.

"Alfonso Durazo fue uno de los triunfos más importantes que tuvimos el pasado 6 de junio y Alfonso, siempre lo dije que era uno de los candidatos de lujo que teníamos por la cercanía que tiene con el Presidente de la República y el trabajo tan destacado que hizo en la constitución de la Guardia Nacional".

Esa cercanía, añadió, va a traer cosas buenas sin duda.

"El Presidente gobierna para todos los mexicanos sin distinción, pero esta cercanía personal con Alfonso, además de compañeros de proyecto va a facilitar la coordinación y la comunicación y por lo tanto los beneficios que puedan llegar a la población".

El dirigente de Morena expresó beneplácito porque arranca el gobierno de Alfonso Durazo que terminará con la corrupción, con los lujos y los excesos.

Agradeció a los sonorenses el apoyo que le dieron en las urnas y pidió que le ayuden en los problemas de muchos años que no se van a resolver de un día para otro, pero sin duda tiene toda la voluntad, toda la capacidad y se va a notar la diferencia.





Luis Donaldo Colosio augura prosperidad en gobierno de Durazo

Luis Donaldo Colosio, alcalde electo de Monterrey, hijo del extinto candidato presidencial de quien lleva su nombre, expresó orgullo porque la trayectoria de Alfonso Durazo se ha materializado en una oportunidad para el desarrollo de Sonora.

"Le deseamos el mejor de los éxitos, le auguramos muchísima prosperidad para todo el estado y para toda la gente de Sonora".

Refirió que Alfonso Durazo es una persona con una gran calidad humana y eso hace mucha falta en el servicio público.

"Eso extraordinariamente le va a redituar en un trabajo profesional porque no solo es una persona sumamente preparada sino también con el corazón que se necesita para que a la gente le vaya bien".

Destacó que con el gobernador Durazo "hay una gran relación de hace muchos años que trasciende de lo profesional a lo personal".