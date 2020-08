Alfonso Romo, 4T y Segob, los blancos de Toledo en polémico audio

A través de redes sociales se dio a conocer un audio en el que se escucha a Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), arremeter en contra del gobierno de la Cuarta Transformación.

"No tiene como tal un objetivo claro, está lleno de contradicciones y existe una lucha de poder al interior del gabinete", se escucha decir a Toledo y comentar que los intereses que tienen los integrantes del gabinete presidencial e incluso, los del presidente Andrés Manuel López Obrador, no van acorde con los seis ejes trazados por la Semarnat.

Pero, ¿de qué y de quiénes habla Toledo? Precisó que un conflicto es entre la dependencia que él dirige y la Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Víctor Villalobos, ya que Semarnat pretende llegar a la agroecología, mientras que Desarrollo Rural busca los agronegocios.

"Tratan de imponer, digamos, toda la visión que impera en el mundo para grandes corporaciones", refirió.

Con Villalobos también ha tenido problemas por el tema del glifosato, con el que tuvo tres reuniones convocadas por Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, para aprobar la importación del plaguicida en el país.

Expresó también que Alfonso Romo ha adquirido poder dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, y bloquea todo lo que es de línea ambiental, ya sea en lo energético o en lo agroecología.

Otro desencuentro que señaló fue cuando lo convocaron para aprobar un proyecto de ganadería con Estados Unidos, en el que se pretendía impulsar la compra venta de propiedades en Tabasco para lograr un proyecto lechero con un modelo de agronegocio.

"El gobierno está en contra del programa Sembrando Vida, como lo han expresado", dijo al respecto.

Sobre un caso "de la cerveza", refirió que el subsecretario de Gobernación convocó a una reunión para convencer a cinco secretarías de estar a favor de la cervecera; ahí estuvo presente el vicepresidente de la cervecera.

En el caso de la minería, el secretario Romo convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México para tratar de convencerlo que fuera más accesible "y digamos que fuera que presionáramos menos".

También declaró que el gobierno de López Obrador no está del lado de la Semarnat y con el esfuerzo que está haciendo en materia de Medio Ambiente, por lo que, dijo, tendría que plantear un plan B y aprovechar la crisis global que existe en favor del ambiente.