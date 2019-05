Alfonso Romo descarta haya riesgo de recesión

Ciudad de México.- El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, descartó que la economía mexicana se aproxime a una recesión, luego de que la semana pasada se informó que el arranque económico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido el más débil desde Ernesto Zedillo.

"No veo ninguna recesión por nada. Cero. Y les apuesto 20 a 1 que no va a haber recesión o a 100 ¿Quién me la toma?", dijo Romo, al ser entrevistado en la firma del acuerdo de colaboración entre el Pacto Mundial México, el sector empresarial y la Presidencia de la República.

Por otra parte, el acuerdo de colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Pacto Mundial México y el gobierno federal busca impulsar entre sus asociados los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible creados durante la Agenda 2030 de la ONU.

Estos objetivos buscan ponerle fin a la pobreza, generar un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y terminar con la corrupción. Con este acuerdo, firmas como Aeroméxico, Asur, Bio Pappel y Cemex reafirmaron su compromiso con la inversión responsable, desarrollo de talento y reducir la desigualdad.