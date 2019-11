Algunas recomendaciones ante la llegada del frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por el frío y descenso de temperatura en seis alcaldías de la CDMX durante las primeras horas de este 13 de noviembre.

La dependencia informó que se prevén de 4 a 6 grados durante el amanecer del miércoles 13 de noviembre.

Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco son las alcaldías en las que el frío se sentirá aún más.

Ante la llegada del frío te recordamos que lo más recomendable es utilizar la técnica de la "cebollita" para los niños y para los adultos que están expuestos a los cambios de temperatura, como por ejemplo en el Metro.

Es común que al salir de la casa, nos tapemos al sentir las bajas temperaturas, pero en el transporte público, ante las aglomeraciones, la temperatura aumenta. Por eso te recomendamos cubrirte con varias prendas, no solo te calientan mejor que una ropa gruesa, sino que podrás acondicionarte de acuerdo al lugar donde te encuentres.

--La técnica "de la cebollita"

La Secretaría de Gobernación señala que la primera capa que está en contacto con la piel debe ser de una prenda de fibra no absorbente, jamás de algodón porque sostiene por más tiempo la humedad del sudor.

La segunda capa debe ser una prenda de lana ajustada al cuerpo o bien, no absorbente, puesto que evita la pérdida de calor corporal y aísla el frío.

Una tercera capa ha de ser impermeable para bloquear bien el viento y el frío.

Evita utilizar zapatos abiertos, sobre todo en la mañana.

Consume agua durante todo el día, aunque suba la temperatura. En las mañanas, el café y el té son buenos compañeros ante el frío.

--Anafres y calentadores

Ante las bajas temperaturas, algunas personas acostumbran prender anafres o calentadores eléctricos, sin embargo no es muy recomendable realizar eso durante la noche.

--Niños y adultos mayores

Los niños y los adultos mayores son el sector más vulnerable ante el frío. Los menores suelen resfriarse y contagiar a sus compañeros en la escuela.

Por ello, te recomendamos que, para evitar faltas y enfermedades, acostumbres a tus hijos a lavarse las manos cuando lleguen a la casa o a la escuela, sobre todo si utilizaron el transporte público.

Además, los niños y adultos mayores deben incrementar su consumo de vitamina C y D en esta temporada, por lo que incluir naranjas y mandarinas en su lunch o en el desayuno es lo mejor.

Evita que los niños consuman helados o raspados a la hora de salida de la escuela, aunque esté cálido en ese momento.

También se recomienda que los adultos mayores no se expongan a corrientes de viento, sobre todo por la noche.

--Las mascotas también pasan frío

Si tienes mascotas no las dejes afuera en el patio ante el frío. Si bien los perros y gatos tienen pelaje que los hace resistir, por las noches el descenso de la temperatura los puede afectar.

Con los perros, lo primero es identificar qué tanto aguanta el animal el frío. Hay razas que pueden soportar temperaturas muy bajas como los huskys, pero hay otros como los chihuahuas que son muy friolentos.

Si el perrito tiene una casa, agrega un poco de periódico y cobijas o ropa que ya no uses.

Si tu mascota es un perro pequeño, ellos son más vulnerables, por lo que si no tienes suéter o sólo tienes uno a la mano, puedes armarle uno con estos sencillos pasos:

Ante el frío, si tienes un ave o un cuyo y su jaula está en el patio, envuélvela con hule cristal o periódico y agrega una cobija o cortina que no uses.

En época de frío y lluvia, los animales sin casa suelen resguardarse en árboles, mercados e iglesias, aunque también lo hacen debajo o en las salpicaderas de los carros.

Echar un vistazo antes de arrancar para ver si hay un perro o gato puede salvarles la vida.