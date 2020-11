Aliancistas adelantan a AMLO y felicitan a Joe Biden

Los diez gobernadores de oposición agrupados en la Alianza Federalista decidieron adelantarse al presidente Andrés Manuel López Obrador y reconocieron el triunfo electoral de Joe Biden y de Kamala Harris, como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos, respectivamente, y entregaron una carta en su casa de transición para felicitarlos por el triunfo.

A través de un comunicado, los mandatarios estatales informaron que en la carta que se entregó a los políticos norteamericanos se les manifestó el deseo que tienen de trabajar con la nueva administración de Estados Unidos para construir una región competitiva, comercialmente integrada, segura y próspera, bajo el impulso y las oportunidades que brinda el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

De manera paralela, los mandatarios estatales destacaron el significado histórico de que una mujer ocupe tan distinguida posición, y expresaron su deseo de renovar y fortalecer la relación entre ambas naciones, desde el respeto, la cooperación y la responsabilidad compartida.

En el posicionamiento, los gobernadores de Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León, Durango, y Tamaulipas destacaron la importancia de impulsar una agenda bilateral que aborde desafíos en materia de comercio, migración y seguridad, entre otros temas.

"Los gobernadores de la Alianza Federalista resaltaron la importancia de una agenda bilateral integral que aborde los desafíos comunes en materia de comercio, migración y seguridad, pero que apueste también con audacia y decisión hacia nuevos objetivos, tales como la protección al medio ambiente en el contexto del cambio climático, las energías limpias y renovables, la certidumbre jurídica a las inversiones, la democracia y los derechos humanos como principios compartidos de convivencia política", describe el comunicado difundido este miércoles.

"Hay que esperar". El pasado sábado, desde Tabasco, el presidente López Obrador evitó pronunciarse sobre los resultados de la elección presidencial de Estados Unidos, en la que la fórmula demócrata integrada por Joe Biden y Kamala Harris resultó como la virtual ganadora.

"Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno", expresó desde Villahermosa, en línea con lo que ha manifestado Donald Trump, quien ha impugnado los resultados en varios puntos del país.

Además, este martes la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, explicó a interlocutores estadounidenses el por qué la decisión de México de esperar a felicitar al ganador de la elección presidencial en la Unión Americana.

Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la diplomática mexicana expuso que tal decisión está basada en los principios de política exterior, mismos que se consagran en la Constitución Mexicana, particularmente en el principio de no intervención, así como en la historia del país.

"Hoy expliqué a interlocutores estadounidenses la posición del @GobiernoMX de esperar para felicitar al ganador de la elección presidencial en Estados Unidos, por instrucciones del Presidente @lopezobrador_ y del secretario @m_ebrard", escribió Martha Bárcena en su cuenta de la red social de Twitter.

EL UNIVERSAL tuvo conocimiento de que el equipo del virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó con la embajada mexicana para convenir una llamada telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El demócrata Biden ya tuvo conversación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, así como con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.