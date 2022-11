Alianza del Pacífico se reunirá en Lima, informa Marcelo Ebrard

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard informó que la reunión de la Alianza del Pacífico de realizará en Lima, Perú, aunque aún no definen la fecha.

El encuentro programado para llevarse a cabo esta semana en México fue cancelado porque el Congreso de Perú no autorizó la salida del mandatario Pedro Castillo, quien recibiría la presidencia pro tempore del mecanismo.

"Vamos a tener próximamente la fecha que nos van a aclarar nuestros mandatarios de la Cumbre, que no se realizó porque vamos a tener que ir a Lima, Perú, porque al presidente no le dieron permiso de salir", expuso en la inauguración de la IX Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico.

"Les invitaremos una vez que nuestros mandatarios nos indiquen la fecha en la que se llevará a cabo y seguir adelante, cualquiera que se la adversidad", añadió el funcionario.

El canciller sostuvo que la Alianza del Pacífico funciona porque tienen solicitudes de otros países que quieren ingresar, como Ecuador, Costa Rica y Honduras, que también estuvieron presentes en el encuentro.

"Países hermanos, ya mencionaba yo Ecuador, que como ustedes saben está en proceso; igualmente Costa Rica, que ha hecho valer y ha puesto sobre la mesa su intención de entregarse a la Alianza del Pacífico, será motivo de la agenda que vamos a ver; igualmente Honduras, quien también nos ha hecho saber el mismo propósito", manifestó.

Por ello, afirmó que los trabajos que inician este jueves servirán para darle continuidad al mecanismo.

"Yo nada más añadiría una cosa a las intervenciones de quienes me antecedieron, que ya dijeron todo lo sustantivo, que es 'imaginemos', decías, 'cosas chingonas', yo diría: 'hagamos cosas chingonas'".