Alianza entre partidos es por el presupuesto: AMLO

Pese a la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la alianza entre partidos de oposición es con el objetivo que Morena y sus aliados no tengan la mayoría en el Congreso y con esto, acusó, que el presupuesto federal se siga destinando "a los de arriba" y no se dirija a los pobres.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal descartó que lo puedan sancionar el INE o el TEPJF por estas declaraciones, pues aseguró que no hablaba de partidos sino del "partido conservador", el cual, indicó, no tiene registro porque "están tras bambalinas, son los que mueven los hilos, son los que mandan".

"Se unieron para que no tengamos mayoría en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. ¿Por qué?, ¿por qué están unidos todos en contra? Porque en la Cámara de Diputados se aprueba el presupuesto.

"¿Y qué quieren? Que el presupuesto ya no se dirija a los pobres, hablando con claridad; quieren que el presupuesto siga destinándose a los de arriba, eso es lo que quieren, añoran las partidas de moches, eso es lo que está en cuestión en la próxima elección", dijo.

En Palacio Nacional, el mandatario federal acusó que a "los camajanes, a los machuchones, a los jefes del partido conservador" no les importa quiénes serán los presidentes municipales, o diputados locales, pues lo que les importa "lo que quieren es que no tengamos nosotros ninguna participación en la cámara y que ellos controlen la Cámara.

¿Para qué? Pues para lo que han hecho: no darle nada a la gente que lo necesita", agregó.

"Presidente, por lo que acaba de decir ¿no considera que lo puedan sancionar por el asunto de decir que la oposición no le daba a los pobres y esas cosas?", se le preguntó.

"Pero yo no estoy hablando de partidos. No estoy hablando de partidos, o estoy hablando del partido conservador. ¿Hay algún partido conservador? Hay uno nada más, nada más que no tiene registro, porque están tras bambalinas, son los que mueven los hilos, son los que mandan", contestó.