Alianza Federalista buscará defensa jurídica de fideicomisos

Tras la aprobación del dictamen para la eliminación de 109 fideicomisos en la Cámara de Diputados, los gobernadores de la Alianza Federalista analizarán las vías jurídicas para la defensa de esos fideicomisos y el impacto financiero que su desaparición tendrá en sus estados, informó el mandatario Martín Orozco Sandoval. Orozco subrayó que los mandatarios tienen que pasar de los gritos mediáticos y el discurso político a las acciones legales en defensa de los intereses económicos de sus entidades, ante la falta de voluntad política del gobierno federal.

"Para lo de hoy, que es un tema de dinero, pues sin duda: buscar alternativas jurídicas, porque mediáticas y de posiciones políticas las hemos tenido, las vamos a tener y no han dado resultados porque, simplemente, en la política se requiere voluntad. Y no hay voluntad del gobierno federal y nos sigue teniendo sin dinero", dijo. El gobernador de Aguascalientes señaló que la reunión de los gobernadores federalistas estaba programada para el 23 de octubre, pero se adelantó para el próximo lunes en esta capital por la necesidad de establecer una postura clara del tema de los fideicomisos "que nos está pegando con todo".

"Nos van a afectar directamente con una disminución de recursos importantes, pero ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer?: plantearlo y decirlo y gritarlo y mediáticamente hacer el ruido uno o dos días y ahí murió", acotó. Luego de la aprobación del dictamen impulsado por Morena en la Cámara de San Lázaro, reprochó que, de un "plumazo", se eliminaron los fideicomisos sin ver el fondo ni la estrategia para la que fueron creados.

Orozco puntualizó que la reunión de la alianza y el análisis financiero que se haga, no será suficiente. "Sí tenemos que dar el brinco para las defensas jurídicas", reconoció, pues de lo contrario solo serán testigos. "El presidente toma las decisiones, tiene la mayoría", apuntó. Según informó el mandatario, a la reunión del lunes asistirán expertos del despacho del ex ministro José Ramón Cossío, que conocen de la creación y el fortalecimiento del Federalismo.

También los secretarios técnicos y jurídicos de la alianza, para plantear qué posibilidad de defensa jurídica hay.

Orozco Sandoval criticó que el Fonden, para contingencias por desastres naturales, "¡ya se lo echaron! Entonces, si ahorita llega (el huracán) a Yucatán, a Quintana Roo, pues a ver rásquense con sus propias uñas". También resaltó la importancia del Fideicomiso del Conacyt para Aguascalientes, donde hay ocho centros de investigación entre los que destacan Infotec y el Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat).

Comentó que el 40% del recurso de ese fideicomiso lo aportó Aguascalientes y son suyos esos recursos. "Sólo Aguascalientes en ese fideicomiso tiene 220 millones de pesos. De esos 220, el 40 por ciento fue aportación del estado cuando se creó ese fideicomiso. A ver, entonces ya lo desaparecieron, ¿y dónde quedaron los 120 del estado? Podrían decir: 'Pues una parte es de la federación y me lo clavo', ¿no?, como lo están haciendo. ¿Y dónde quedó el 40% mío?", enfatizó.