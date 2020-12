Alianza Federalista exige a AMLO claridad sobre vacunación por Covid

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, anunció la creación de un Comité Estatal de Coordinación para la vacunación contra el Covid-19, en cada una de las 10 entidades que conforman la Alianza Federalista (AF). Este miércoles, Orozco participó en la reunión de la Alianza en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde los mandatarios exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador claridad sobre la llegada, disposición, distribución y aplicación de la vacuna contra el Covid-19, por ser un derecho de todos los mexicanos.

Denunciaron que no hay igualdad para los habitantes de sus estados en la decisión de hacerles esperar más de 18 meses para ser vacunados, mientras que otras entidades han sido elegidas para el inicio de la vacunación. Al mencionar la creación de un Comité Estatal de Coordinación, Orozco Sandoval explicó que los consejos serán los encargados de establecer la logística, traslado, almacenamiento y distribución de las vacunas en cada estado, además de capacitar al personal de salud que participará en la aplicación.

Detalló que se generará un sistema de citas para que la población acuda al centro de aplicación correspondiente en el día y hora asignados. Mediante una carta dirigida al presidente López Obrador, los gobernadores aliancistas calificaron de unilateral y centralizada la decisión del gobierno federal sobre la compra y distribución de la vacuna. En la reunión, los mandatarios aliancistas exigieron a la Federación el reparto equitativo de la vacuna, que se priorice a todo el personal de salud del país y se notifique qué tipo de vacuna se aplicará para una correcta logística e inoculación, para que con transparencia y objetividad se informe cómo y cuándo llegará la vacuna a cada mexicano. Urgieron a concertar una estrategia nacional eficaz, incluyente y cooperativa que sea discutida y aprobada en el Consejo de Salubridad General, que se convierta en la autoridad constitucional máxima en caso de una pandemia como la generada por el Covid-19.

El país enfrenta los peores escenarios de la historia en salud, crisis económica e inseguridad Los gobernadores de la Alianza Federalista consideraron que el país enfrenta los peores escenarios de la historia contemporánea con la crisis de salud, la severa crisis económica y la inseguridad, que ponen en real peligro la gobernabilidad en zonas enteras del país por la ausencia del Estado Mexicano. Este posicionamiento lo hizo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, durante la rueda de prensa virtual que se realizó al concluir la sesión plenaria en Ciudad Victoria.

Afirmó que es urgente que los gobernadores se reúnan con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con quien encabece la Secretaría de Seguridad Pública Federal para analizar la situación de la seguridad y la violencia. "En algunos puntos del país se está agudizando y creciendo a diario sin la mínima contención. Es urgente que esta reunión suceda antes de que termine el año", apuró.

Dijo que los integrantes de la Alianza Federalista están muy preocupados por la situación de inseguridad y violencia que se agrava en el país. Señaló que 2019 y 2020 han sido los dos años más violentos de la historia nacional, periodo en el cual "se ha llegado a la gravísima cifra récord de 64 mil muertos por homicidio doloso". Esa preocupación se extiende, dijo, al hecho de que "desde hace mes y medio el exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, renunció a su cargo y el país no tenga oficialmente un responsable de la Seguridad Pública del mismo".

Agregó que, durante este tiempo, sin una cabeza visible al frente de la secretaría de Seguridad Pública Federal, la Estrategia Nacional de Seguridad, así como las llamadas mesas estatales y regionales para la construcción de la paz han demostrado graves signos de agotamiento. "Las tareas de coordinación y ejecución de misiones conjuntas se han dificultado mucho y no se están logrando las acciones de fondo contra el crimen, debido a que dicha coordinación es escasa y hay nula comunicación con el o la funcionaria federal responsable de la seguridad", añadió el gobernador de Michoacán.

Tampoco se ha rectificado o corregido "la gravísima decisión del gobierno federal de abandonar la coordinación en materia de seguridad en el Estado de Chihuahua, lo que solo termina beneficiando a los criminales y perjudicando a la ciudadanía de este Estado", dijo Aureoles. A nombre de los gobernadores, el gobernador de Michoacán dijo que es necesario reafirmar el compromiso de neutralidad política en el tema de la seguridad pública, "desde aquí los gobernadores de la Alianza Federalista refrendamos nuestra total voluntad y disposición para no politizar la seguridad de las y los mexicanos".

Aseguró que reconocen su obligación constitucional de coadyuvar en las tareas de combate a la delincuencia y garantizar la seguridad pública, pero que la responsabilidad debe ser más que compartida por el presidente de la República y el gobierno federal en su conjunto. Al insistir en las tres crisis que atraviesa el país, Aureoles las calificó como las más grandes de la historia moderna. "Los más de 115 mil muertos por Covid-19 reconocidos oficialmente, pero que pueden ser más del doble; más los 127 mil muertos por la violencia en el país en estos últimos dos años, requieren de manera urgente que el próximo año 2021 el presidente de la República y los gobernadores de México construyamos una nueva relación", añadió. Y concluyó: "Apelamos a la sensibilidad del presidente con las familias de los miles y miles de mexicanos que han perdido la vida víctimas de la violencia y de la crisis de salud. Rechazar esta solicitud para reunirnos no solo significaría fallarles y cancelar el diálogo con los más de 40 millones de mexicanos que viven en los estados que gobernamos los gobernadores de la Alianza, y significaría también faltar a la obligación constitucional y a una responsabilidad de Estado".