Alianza Federalista se ausenta de reunión con Conago y gabinete

Nueve de los 10 gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista, y que anunciaron su retiro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) esta semana, no se presentaron al encuentro entre este organismo y el gabinete federal.

Los mandatarios de Aguascalientes, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila y Guanajuato no se presentaron al encuentro convocado por el Gobierno federal, en el que se discutieron temas relacionados con la reactivación socioeconómica del país ante la pandemia por Covid-19.

Con esta reunión se retomaron las actividades entre la Conago y el gobierno federal, ya que no se habían vuelto a reunir desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un encuentro directo con los mandatarios estatales en San Luis Potosí, el pasado 19 de agosto.

Durante la reunión, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, publicó en su cuenta de Twitter que "las diferencias no son motivo para la ruptura y el distanciamiento político".

El pasado 7 de septiembre, la Alianza Federalista anunció su salida de la Conago al señalar que la administración del presidente López Obrador no escuchó sus propuestas económicas para reactivar la economía frente a la pandemia.