"Alianza legislativa no puede sustentarse en un cargo"

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado aseguró que una alianza legislativa no puede estar sustentada a un cargo porque sería muy frágil, y la Cuarta Transformación no lucha por cargos, pues tiene principios; así respondió a su homólogo del PT, Reginaldo Sandoval quien acusó que la alianza legislativa se fracturó, en lo ético, en los principios y en la agenda.

"Miren, una alianza legislativa no puede estar sustentada en un cargo porque sería muy frágil, y nosotros no luchamos por cargos, tenemos principios, y esa fue una oportunidad para demostrar que Morena respeta la ley, no respetamos la ley sólo cuando nos conviene también cuando no nos conviene, porque queremos tener un Estado de derecho, porque es contra lo que hemos luchado contra los abusos de siempre que no se respetaba la ley", afirmó Mario Delgado.

En conferencia de prensa en Puebla a donde arrancó una gira de cara a su aspiración como dirigente nacional, Mario Delgado dijo que él no ve ningún riesgo de fractura en la alianza con el PT y dijo que la elección del PRI en la Mesa Directiva es absolutamente irrelevante si se compara con la tarea fundamental que tiene su movimiento en el Legislativo que es aprobar leyes para transformar al país.

"Respecto del PT, yo no veo ningún riesgo de fractura, lo de la Mesa es absolutamente irrelevante si lo comparamos con la tarea fundamental que tenemos en la Cámara que es aprobar las leyes que están transformando a este país, les acabo de poner simplemente un ejemplo, ahora la reforma al artículo 108 constitucional se hizo unas horas después de que elegimos a la nueva Mesa Directiva" , explicó.

Este sábado EL UNIVERSAL publicó una entrevista con el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, aseguró que sí hubo un punto de quiebre en la Cuarta Transformación en San Lázaro al haberle cedido al PRI la presidencia de la Mesa Directiva, en la persona de Dulce María Sauri, y dijo: "Sí hay una ruptura en términos éticos y de principios".

En entrevista exclusiva, Reginaldo Sandoval adelantó que los petistas serán más cuidadosos en analizar las iniciativas que les presente Morena y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y si lastiman al pueblo, "no iríamos", además de que adelantó que el PT va a ir por su propio camino.

Por ello, Mario Delgado dijo que para Morena en la política es un imperativo ético y tienen que marcar siempre la diferencia, "tenemos que distinguirnos siempre del pasado, por eso la gente le responde a Morena".

"Entonces no vamos a actuar por capricho, no vamos a desviarnos por cargos porque entonces con qué cara yo vendría con ustedes, imagínense me estarían preguntando "oye ¿a qué otra ley van a dar la vuelta para sacar ventaja?", explicó.

Pues dijo que de lo contrario se volverían igual que los de antes, y se tiene que poner el ejemplo en cada una de las decisiones que toman, "por eso yo me puedo reunir aquí a dar la cara a gente en Puebla y decir Morena no es igual que los otros partidos porque respetamos la ley, no votamos por el PRI por la Mesa Directiva votamos por ley".

"Entonces y los compañeros del PT también compartimos los mismos principios, los mismos valores, y eso es lo que es útil y la alianza legislativa va a seguir, va seguir muy fuerte porque sabemos que nuestro legado en la Cámara de Diputados no va a ser quién ocupó la Mesa, porque finalmente la Mesa toma las decisiones con voto ponderado y ahí somos la mayoría, la mayoría tiene las decisiones en la Cámara, se toman por mayoría", explicó Mario Delgado.

Aseguró que la Mesa Directiva puede ser del color que sea pero la agenda legislativa es del color de Morena. "Entonces yo no veo ningún riesgo de división y reconozco el gran apoyo que nos ha dado el Partido del Trabajo, hemos tenido una alianza legislativa muy, muy eficaz y ahí están los resultados".