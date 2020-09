Alista gobierno federal campaña de vacunación contra influenza

- El próximo jueves, la secretaría de Salud anunciará el inicio de la campaña de vacunación contra influenza, así lo informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien enfatizó que debido a la temporada invernal podría haber un repunte en el número de casos de Covid-19.

Desde Palacio Nacional, previo a la presentación de la curva epidémica de cada una de las 32 entidades federativas, el funcionario resaltó que a partir de la semana epidemiológica 40, que inició este domingo, se empezarán a ver casos de influenza, siendo los meses de diciembre y enero el punto máximo, por lo que llamó a la población a aplicarse la dosis de inmunización.

"Estamos por iniciar la temporada de influenza, no es algo programable, pero gradualmente veremos casos, esto irá creciendo, por esta razón, a poblaciones vulnerables se recomienda que se vacunen, el próximo jueves anunciaremos el inicio de vacunación contra influenza, si bien la vacuna no tiene como propósito eliminar el virus, sí tiene buenas capacidades para disminuir el riesgo de complicaciones", dijo.

Al recordar que México alcanzó las 76 mil 603 defunciones y 733 mil 717 casos positivos al SarsCoV2, el funcionario señaló que la positividad es de 39%, es decir, que 4 de cada 10 personas a las que se les toma muestra, tienen infección demostrada por Covid-19.

"Sin embargo, 6 de cada 10 no tienen el virus y su manifestación clínica se debe a otros virus respiratorios que pueden causar síntomas importantes, en la semana 29 del año fue el punto máximo de la epidemia la positividad era de 57%, pero ahora es de 39%".

Al presentar la curva epidémica de los 32 estados, comentó que 27 de los 32 tienen una reducción significativa, algunos de dos semanas y otras por más de 14 semanas, mientras que, a nivel nacional, la disminución sostenida de casos lleva 8 semanas.

"Pero hay que recordar que la epidemia no ha acabado, necesitamos seguir con cuidado en el desconfinamiento, y si tiene síntomas, no se espere, acuda lo más pronto posible a un hospital para recibir atención médica", finalizó.