Alista Morena sesión del Senado en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- En un hecho inédito en la división de poderes del país, la bancada de Morena y sus aliados estarían alistando sesionar la noche de este viernes en el Recinto Parlamentario que se encuentra ubicado dentro de Palacio Nacional.

Después de que se trasladaron a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se empezó a perfilar entre el oficialismo que sesionarán en este recinto alterno ante la toma de tribuna del Senado por parte de la oposición.

Cabe destacar que este recinto dentro de Palacio Nacional, actual residencia presidencial y sede del Poder Ejecutivo, es un majestuoso salón neoclásico que albergó durante gran parte del siglo XIX la Cámara de Diputados.

Desde su apertura en 1829, atestigua importantes episodios históricos como: juramentos presidenciales y la promulgación de importantes leyes, decretos y códigos.

Ahí se discutió y juró la Constitución de 1857, un par de placas recuerdan este suceso a los visitantes.

El salón está adornado con diversos símbolos e imágenes de influencia masónica que muestran la importancia que tuvo esta logia en la vida política de México en el siglo XIX.

Tras ser destruido por un incendio en agosto de 1872, fue reconstruido 100 años después a partir de una litografía pintada por Pedro Gualdi, desde entonces es un espacio museístico que honra la memoria de los Constituyentes de 1857



Ante toma de tribuna por la oposición, senadores de Morena se reúnen con AMLO

La bancada de Morena en el Senado notificó de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para analizar los temas de la agenda legislativa pendiente y reiterar el rechazo a los nombramientos en el Inai.

Senadores de Morena confirmaron a EL UNIVERSAL que fueron convocados para el encuentro con el primer mandatario en Palacio Nacional.

"Nos están convocando a todos, no sólo a Ricardo Monreal, a un encuentro con el Presidente", dijo uno de los senadores quien pidió no revelar su nombre.

"Así es, estamos convocados. Estamos esperando los detalles, previsiblemente sería hoy", dijo otro de los legisladores.

Durante la conferencia mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a los senadores a desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el cual se encuentra inoperante desde el 31 de marzo.

"Yo le diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos con esa postura y que no titubeen", declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, haciendo eco a la propuesta legislativa del morenista Alejandro Armenta para desaparecer al Inai.

"Que reformen esa institución. Mejor dicho, que la desaparezcan y que esa función se le encarguen a la auditoría superior de la Federación y que se ahorren mil millones de pesos", subrayó.