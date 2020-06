Alista San Lázaro protocolo para el regreso a la "nueva normalidad"

La secretaria general de la Cámara de diputados, Graciela Báez, preparara ya los lineamientos para reanudar actividades en condiciones de seguridad sanitaria luego de que se suspendieran en su modalidad presencial desde el 19 de marzo, y se contempla por ahora la presencia limitada de personal, además de sanitización.

En una primera fase las reglas dispondrán que solo se presente 30% "del total del personal que sea indispensable" y siempre que no pertenezca a la población vulnerable.

La fecha de inicio de la actividad presencial "se estima sea en el mes de julio", según comunicación oficial dirigida al personal del palacio Legislativo de San Lázaro, en la que no se señala ningún periodo extraordinario de sesiones por ahora.

Se garantizó que para entonces serán sanitizadas todas las áreas de la Cámara, pero Báez Ricardez enviará esta semana a los órganos de gobierno de la Cámara, la mesa directiva, que encabeza la diputada Laura Rojas (PAN) y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que preside el diputado Mario Delgado (Morena) "los lineamientos para volver a laborar de forma presencial".

Estas reglas privilegiarán la preservación de la salud y la vida de todas las personas que laboran en San Lázaro.

"En una primera fase, volverán a laborar solo el 30 % del total del personal que sea indispensable y siempre y cuando no se encuentren en algún grupo vulnerable (personas mayores a 60 años, personas con enfermedades crónico-degenerativas o mujeres embarazadas).

La Cámara informó que mientras tanto el personal médico de San Lázaro sigue prestando servicios al personal que reporta síntomas de Covid-19.

El pasado 29 de mayo la Cámara de Diputados reportó que en total, desde el inicio de la cuarentena y hasta esa fecha se tenían registrados 31 casos de coronavirus entre legisladores y trabajadores, de éstos últimos 5 fallecieron. Hasta el momento suman 5 diputados que se han contagiado con el virus.